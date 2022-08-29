Rezepte, Spiele, Musik- und Hörspieltipps für eure Sommergrillparty mit der Familie

Das herrlich sommerliche Wetter lädt dazu ein, den ganzen Tag draußen zu verbringen. Wer das Glück hat, einen Garten zu besitzen oder Freunde mit Garten zu kennen, aufgepasst: Wir stellen euch hier Tipps für eure Kinder-Gartenparty zusammen! Spiele, Snacks und die passende Musik garantieren Spaß für die ganze Familie.

Badespaß für Kinder: Planschbecken

Regel Nummer 1 – es darf niemals ein Planschbecken fehlen. Gerade bei hohen Temperaturen bietet das kühle Nass Erholung und natürlich jede Menge Freude. Mit einem Wasserball und einem Quietscheentchen hat Langeweile keine Chance und das Urlaubsfeeling zieht im heimischen Garten ein. Den ultimativen Sommer-Hit zum Planschen, Abkühlen und Spaß haben liefert Isa Glücklich mit ihrem heiteren Song “ Ein Elefant am Beckenrand ”!

Bunte Spieße zum Grillen

Die bunten Spieße sind schnell zubereitet und ein echter Hit auf der Grillparty mit den Kids! Auf den leckeren Spießen gesellen sich Paprika, Mais und Bratwüste. Alternativ könnt ihr die Würste für eine vegetarische Variante auch einfach mit eurem Lieblingsgemüse ersetzen. Auch passend dazu sind unter anderem Zwiebeln, Zucchini oder Pilze. Die Spieße können auf dem Grill oder in der Pfanne zubereitet werden. Wichtig ist nur, dass die Zutaten von beiden Seiten genug gebraten werden können.





Interaktiver Spielspaß: Stopptanz





Zwei, die ebenfalls richtig gut Stopptanz tanzen können, sind die beiden Monster Bibb & Bubb. Hinter diesen stecken Comedian Buddy Ogün und Musiker Fayzen. Der Song “ Ob Kindergeburtstag oder Grillparty, ein paar Spieleklassiker gehören einfach dazu! Am Nachmittag, wenn es in Ordnung ist, ein bisschen lauter zu sein, kommt mit Stopptanz garantiert ordentlich Stimmung auf. Die Regeln sind ganz einfach: Wenn die Musik gestoppt wird, darf sich niemand mehr bewegen, egal in welcher Position man sich in dem Moment befindet. Wer es nicht schafft, still zu halten, ist raus.Zwei, die ebenfalls richtig gut Stopptanz tanzen können, sind die beiden Monster. Hinter diesen stecken Comedian Buddy Ogün und Musiker Fayzen. Der Song “ Stopptanz ” ist eine fröhliche Uptempo-Nummer die auf keiner Kidsparty fehlen darf!

Auf Entdeckungsreise im Garten: Barfußpfad

Haben sich alle genug ausgepowert, bietet der Garten auch jede Menge Möglichkeiten für etwas naturverbundene Unterhaltung. Die Kinder können sich aus verschiedenen Materialien selbst einen Barfußpfad bauen. Kieselsteine, Laubblätter, Rindenmulch, Sand – bei jedem Schritt nehmen sie bewusst die unterschiedlichen Untergründe wahr und erfahren die Natur mit neuen Sinneseindrücken hautnah.

Rezeptidee für kleine Abenteurer: Stockbrot

Bei so viel Action kriegen alle schnell Hunger! Neben den üblichen Grillspeisen wie Bratwürstchen, Steaks, Spießen, Grillkäse und Grillgemüse bietet ein Kohlegrill auch die Möglichkeit, Stockbrot zu machen. Folgende Zutaten braucht ihr für den Stockbrot-Teig für 8 Portionen:

400 g Mehl

1 Pck. Trockenhefe (oder 0,5 Würfel frische Hefe)

2 TL Salz

½ TL Zucker

3 EL Olivenöl

250 ml lauwarmes Wasser

etwas Mehl zur Teigverarbeitung

Mehl, Trockenhefe, Salz und Zucker in einer Schüssel vermischen, Olivenöl und lauwarmes Wasser dazu geben und alles zu einem glatten Teig kneten. Zugedeckt etwa 30 Minuten ruhen lassen. Anschließend den Teig noch einmal gut durchkneten und in gleich große Stücke zerteilen. Diese um die oberen Enden von Holzstöcken wickeln – schon sind sie bereit dazu, über dem Feuer goldbraun gegart zu werden.

Bittet beachtet: Kinder nie ohne Aufsicht alleine an den Grill lassen.

Dessertidee für die Gartenparty: Gefüllte Grill-Banane

Wer danach noch Platz für etwas Süßes hat, sollte unbedingt eine gegrillte Banane mit Schokolade essen! Einfach eine Banane – ohne sie zu schälen – der Länge nach aufschneiden und so weit aufbiegen, dass Schokoladenstücke hineinpassen, um sie damit auszustopfen. Ab auf den Grill damit – mhhh lecker!

Noch mehr Musik- und Hörspieltipps für Kinder

Wir wünschen euch schöne sommerliche Tage mit der Familie und viel Spaß bei eurer Sommerparty!