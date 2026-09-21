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Doppelte Partylaune mit Volker Rosin: Ein Song, zwei Versionen

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25.09.2026
Mit Heute steigt die Party hier und Hammerhai veröffentlicht Volker Rosin gleich zwei neue Singles auf einmal. Das Besondere daran: Beide Songs basieren auf derselben eingängigen Melodie und Produktion, erzählen aber zwei ganz unterschiedliche Geschichten. So können kleine und große Fans selbst entscheiden, welche Version sie am liebsten mitsingen und mittanzen.

Mit Heute steigt die Party hier liefert der König der Kinderdisco den passenden Soundtrack für Kindergeburtstage, Familienfeiern, Karneval oder das Oktoberfest. Gemeinsam mit einem fröhlichen Känguru wird geklatscht, getanzt und gefeiert, bis garantiert niemand mehr still sitzen kann. Hammerhai entführt dagegen in eine fröhliche Unterwasserwelt, in der Hammerhai, Sägefisch und viele weitere Meeresbewohner gemeinsam das Tanzbein schwingen. Beide Songs verbinden eingängige Melodien, mitreißende Beats und jede Menge Mitmachspaß, sodass sie im Handumdrehen zu echten Ohrwürmern werden.

Passend zu beiden Singles erscheinen außerdem jeweils ein Lyric Video, das Kinder und Familien zum Mitsingen und Mitfeiern einlädt. Ob auf der Tanzfläche oder bei der Unterwasserparty, mit Heute steigt die Party hier und Hammerhai beweist Volker Rosin einmal mehr, warum er seit vielen Jahren als König der Kinderdisco begeistert.

Heute steigt die Party hier und Hammerhai sind ab sofort im Streaming und als Download erhältlich. Welche Version gefällt euch besser?

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