“Fröhliche Weihnachten mit Volker Rosin”: Weihnachtsstimmung mit dem König der Kinderdisco

“Fröhliche Weihnachten mit Volker Rosin” versammelt Wenn die Adventszeit beginnt, darf auch die passende Musik nicht fehlen: Mitversammelt Volker Rosin seine schönsten Weihnachtslieder und bringt damit jede Menge Bewegung, gute Laune und festliche Stimmung in die Vorweihnachtszeit.

Mit dabei sind fröhliche Mitmachhits wie “Der Nikolaus will tanzen”, “Schneeflocken hüpfen”, “Fitness für den Weihnachtsmann” oder “Tanzalarm am Tannenbaum”. Die Songs verbinden winterliche Themen mit eingängigen Melodien und jeder Menge Gelegenheit zum Tanzen und Mitmachen.

“Wunderschöne Weihnachtszeit” zeigt Doch auch die ruhigeren Momente der Weihnachtszeit kommen nicht zu kurz. Mit Liedern wiezeigt Volker Rosin die besinnlichere Seite seines Weihnachtsrepertoires. So entsteht eine abwechslungsreiche Mischung aus schwungvollen Songs und festlichen Klängen für die gemeinsame Adventszeit.