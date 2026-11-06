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“Fröhliche Weihnachten mit Volker Rosin”: Weihnachtsstimmung mit dem König der Kinderdisco

Fröhliche Weihnachten mit Volker Rosin
06.11.2026
Wenn die Adventszeit beginnt, darf auch die passende Musik nicht fehlen: Mit Fröhliche Weihnachten mit Volker Rosin versammelt Volker Rosin seine schönsten Weihnachtslieder und bringt damit jede Menge Bewegung, gute Laune und festliche Stimmung in die Vorweihnachtszeit.
Mit dabei sind fröhliche Mitmachhits wie “Der Nikolaus will tanzen”, “Schneeflocken hüpfen”, “Fitness für den Weihnachtsmann” oder “Tanzalarm am Tannenbaum”. Die Songs verbinden winterliche Themen mit eingängigen Melodien und jeder Menge Gelegenheit zum Tanzen und Mitmachen.
Doch auch die ruhigeren Momente der Weihnachtszeit kommen nicht zu kurz. Mit Liedern wie “Wunderschöne Weihnachtszeit” zeigt Volker Rosin die besinnlichere Seite seines Weihnachtsrepertoires. So entsteht eine abwechslungsreiche Mischung aus schwungvollen Songs und festlichen Klängen für die gemeinsame Adventszeit.
Fröhliche Weihnachten mit Volker Rosinist ab sofort im Streaming und als Download verfügbar und bringt damit alles zusammen, was zur musikalischen Weihnachtszeit gehört.

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