“Tanzalarm! Die Kinderdisco”: Volker Rosin liefert den perfekten Soundtrack für jede Kinderparty

Wenn die Tanzfläche ruft, ist Volker Rosin
nicht weit. Mit “Tanzalarm! Die Kinderdisco – Kinderparty mit Volker Rosin”
erscheint eine neue Compilation, die die beliebtesten Party-, Tanz- und Mitmachhits des Königs der Kinderdisco in einer abwechslungsreichen Playlist vereint. Ob Kindergeburtstag, Familienfeier oder einfach eine spontane Tanzrunde im Wohnzimmer, diese Songauswahl bringt Kinder garantiert in Bewegung.
Mit dabei sind alt bekannte und ganz neue Ohrwürmer wie “Heute steigt die Party hier”
, “Mama Olé – Papa ok! (Family Song)”
, “Hammerhai”
, “Tanz mit der Gans”
, “Das Disco Krokodil”
, “Party im Aquarium”
oder “Komm, lass uns tanzen (KiKA Tanzalarm)”
. Die Mischung aus eingängigen Melodien, fröhlichen Mitmachaktionen und jeder Menge Bewegung sorgt dafür, dass Mitsingen, Klatschen und Tanzen ganz automatisch dazugehören.
Seit Jahrzehnten begeistert Volker Rosin
Familien mit Liedern, die Generationen verbinden und Kinder spielerisch in Bewegung bringen. “Tanzalarm! Die Kinderdisco – Kinderparty mit Volker Rosin”
knüpft genau daran an und bündelt viele seiner beliebtesten Tanzhits in einer Compilation, die auf keiner Kinderparty fehlen darf.“Tanzalarm! Die Kinderdisco – Kinderparty mit Volker Rosin”
ist ab sofort im Streaming und als Download erhältlich und sorgt mit jeder Menge Musik, Bewegung und guter Laune für unvergessliche Kinder-Partymomente.