Volker Rosin veröffentlicht mit "Mama Olé – Papa ok!“ einen neuen Familien-Ohrwurm

Volker Rosin präsentiert mit “Mama Olé – Papa ok!” einen brandneuen Mitmach-Song für die ganze Familie. Fröhlich, eingängig und voller Bewegung lädt der neue Track Kinder und Erwachsene gleichermaßen zum Mitsingen und Mittanzen ein. Der König der Kinderdisco meldet sich mit neuer Musik zurück:präsentiert miteinen brandneuen Mitmach-Song für die ganze Familie. Fröhlich, eingängig und voller Bewegung lädt der neue Track Kinder und Erwachsene gleichermaßen zum Mitsingen und Mittanzen ein.

Zum typischen Volker-Rosin-Gute-Laune-Sound stehen hier einfache Choreografien im Mittelpunkt: Klatschen, Patschen und Stampfen ist hier ausdrücklich erwünscht. Ob Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel, Cousin, Cousine oder Enkel: Der Song bringt alle Generationen und Verwandten zusammen und sorgt für ausgelassene Stimmung. Hier kräht sogar das Baby fröhlich mit!

Volker Rosin einmal mehr perfekt, Musik und Bewegung spielerisch zu verbinden. “Mama Olé – Papa ok!” eignet sich einfach perfekt für Familienfeiern, Geburtstage und jede Party. Mit seinem unverwechselbaren Gespür für kind- und familiengerechte Unterhaltung gelingt eseinmal mehr perfekt, Musik und Bewegung spielerisch zu verbinden.eignet sich einfach perfekt für Familienfeiern, Geburtstage und jede Party.

Begleitet wird der neue Familien-Hit von einem witzigen Animationsvideo im bewährten und beliebten Volker-Rosin-Style, das den familiären Mitmach-Charakter des Songs unterstreicht und zum direkten Mitfeiern animiert.