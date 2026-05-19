Volker Rosin veröffentlicht mit "Mama Olé – Papa ok!“ einen neuen Familien-Ohrwurm
22.05.2026
Der König der Kinderdisco meldet sich mit neuer Musik zurück: Volker Rosinpräsentiert mit “Mama Olé – Papa ok!” einen brandneuen Mitmach-Song für die ganze Familie. Fröhlich, eingängig und voller Bewegung lädt der neue Track Kinder und Erwachsene gleichermaßen zum Mitsingen und Mittanzen ein.
Zum typischen Volker-Rosin-Gute-Laune-Sound stehen hier einfache Choreografien im Mittelpunkt: Klatschen, Patschen und Stampfen ist hier ausdrücklich erwünscht. Ob Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel, Cousin, Cousine oder Enkel: Der Song bringt alle Generationen und Verwandten zusammen und sorgt für ausgelassene Stimmung. Hier kräht sogar das Baby fröhlich mit!
Mit seinem unverwechselbaren Gespür für kind- und familiengerechte Unterhaltung gelingt es Volker Rosin einmal mehr perfekt, Musik und Bewegung spielerisch zu verbinden. “Mama Olé – Papa ok!” eignet sich einfach perfekt für Familienfeiern, Geburtstage und jede Party.
Begleitet wird der neue Familien-Hit von einem witzigen Animationsvideo im bewährten und beliebten Volker-Rosin-Style, das den familiären Mitmach-Charakter des Songs unterstreicht und zum direkten Mitfeiern animiert.
Mit “Mama Olé – Papa ok!” liefert Volker Rosin seinen nächsten Ohrwurm, der mit eingängiger Melodie, die Stimmung anheizenden Mitsingzeilen wie “Zicke zacke – Heu Heu Heu” und viel Tanzgroove die ganze Familie begeistert.