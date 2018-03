Frischer Wind: Wincent Weiss mit neuem Video “Frische Luft”

Nachdem die beiden Singleswie auchaus seinemjeweilserreicht haben und man im bundesweiten Radio nicht an den beiden Liedern vorbeikam, gibt es ab heute die neue Single von. Derweht konträr zum schlechten Wetter eine frische Brise in die Herzen. “In meinen Songs kann ich mein Herz auf der Zunge tragen”, so Wincent. “Das fällt mir im Leben eher nicht so leicht, da bin ich doch etwas schüchtern”, gesteht er lachend. Zum Glück, möchte man meinen. Auf der Single enthalten ist zudem der