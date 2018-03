Vielseitiger Wincent Weiss: “Feuerwerk” im Original und akustisch

Single “Feuerwerk” hat Wincent Weiss schon im Januar 2017 den Soundtrack für die vielen besonderen Momente und Emotionen des Lebens veröffentlicht. Später erschien der Song auf seinem Debütalbum “Irgendwas gegen die Stille” - und kürzlich wurde er in Form einer großartigen Akustik-Version Teil der Mit seinerhatschon im Januar 2017 den Soundtrack für die vielen besonderen Momente und Emotionen des Lebens veröffentlicht. Später erschien der Song auf seinemund kürzlich wurde er in Form einer großartigen Akustik-Version Teil der Deluxe-Version dieses Erstlingswerks . Hier hört ihr beide Versionen und erlebt, wie vielseitig Wincent Weiss ist.

Im Musikvideo zum Song sehen Wincent Weiss an der Seite seiner Fans – jedoch auf besondere Art: Während der Musiker durch die Straßen der Weltstadt Tokio zieht, zeigen Filmsequenzen seine Fans während ihres schönsten “Musik-sein”-Moments. Wincent forderte sie via Facebook auf, in Form von Fotos und Videos Teil seines Musikvideos zu werden. Mit “Feuerwerk” feiert Wincent die besonderen Augenblicke, denen wir eigentlich jeden Tag und zu jeder Zeit begegnen können. Wenn wir sie zulassen und im “hier und jetzt” leben, fühlen, genießen.