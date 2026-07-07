50 Cent bringt neues „Best of“-Album raus

50 Cent macht seine größten Hits wieder greifbar: Mit „Best of 50 Cent“ erscheint ein neues Highlight für Fans, Sammler und alle, die seine prägendsten Tracks noch einmal gebündelt erleben möchten. Ab dem 6. Juli 2026 ist das Album vorbestellbar. Die Veröffentlichung passt perfekt zu einem Künstler, der Hip-Hop der 2000er mit unverwechselbarer Stimme, harten Beats und globalen Hits entscheidend mitgeprägt hat.

„Best of 50 Cent“ bündelt die Songs einer Ära

Das neue Best-of-Album setzt genau dort an. Es bringt die großen Singles, Fan-Favoriten und prägenden Tracks in einer kompakten Sammlung zusammen. Für langjährige Fans ist das eine Reise zurück zu den Momenten, in denen 50 Cent den Mainstream eroberte. Für neue Hörer ist es ein idealer Einstieg in seine wichtigsten Songs.

Diese Tracks sind auf dem neuen 50 Cent Best-of vertreten

Die Tracklist zeigt, wie viele Hits 50 Cent über die Jahre veröffentlicht hat. Auf „Best of 50 Cent“ treffen Club-Hymnen, melodische Singles und markante Karriere-Momente aufeinander.

Die Tracklist im Überblick:

Besonders spannend ist die Mischung aus weltbekannten Hits und prägenden Fan-Favoriten. „In Da Club“, „Candy Shop“ und „Disco Inferno“ stehen für 50 Cents globale Hitphase, während „How To Rob“ an seinen provokanten Karriere-Start erinnert. Mit „21 Questions“ und „P.I.M.P.“ ist außerdem die melodischere Seite von 50 Cent vertreten, die seine Songs bis heute so wiedererkennbar macht.

Red Marble 2LP: Die besondere Edition für Vinyl-Fans

Neben der Songauswahl dürfte vor allem die Vinyl-Edition viele Sammler interessieren. „Best of 50 Cent“ erscheint als 2LP und bekommt eine D2C Exclusive Red Marble 2LP. Die rote Marmor-Optik macht die Edition besonders auffällig und gibt der Compilation einen klaren Sammler-Charakter. Gerade bei einem Künstler wie 50 Cent, dessen Hits so stark mit einer bestimmten Ära verbunden sind, wirkt die physische Veröffentlichung wie ein bewusst gesetztes Statement: Diese Songs gehören nicht nur in Streaming-Playlists, sondern auch ins Regal.

Die 2LP-Ausgabe richtet sich damit an Fans, die die großen 50 Cent Songs noch einmal in hochwertiger Form erleben möchten. Gleichzeitig ist sie ein starker Einstieg für alle, die ihre Hip-Hop-Vinylsammlung um einen modernen Klassiker erweitern wollen.

Warum 50 Cent bis heute relevant bleibt

„Best of 50 Cent“ erinnert daran, wie nachhaltig sein Einfluss auf Rap und Popkultur ist. 50 Cent war nie nur Rapper. Er wurde zur Marke, zum Unternehmer und zu einer Figur, die Hip-Hop weltweit noch größer machte. Seine Songs verbanden Straßenrap mit massentauglichen Hooks, ohne ihre Härte zu verlieren. Genau diese Mischung machte ihn international erfolgreich und sorgt dafür, dass viele seiner Tracks bis heute funktionieren.

Das neue Best-of-Album zeigt diese Spannweite besonders deutlich: Club-Hymnen, Rap-Attitüde, eingängige Refrains und kompromisslose Energie. Wer 50 Cent verstehen will, findet hier viele der Songs, die seinen Status geprägt haben.

Ab 6. Juli 2026 vorbestellbar