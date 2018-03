1. August 2014: Beech kündigen mit neuer Single “Dance For The Money” ihr Album an

Lovers”, die bereits vor einem Jahr erschienen ist, gefühlt so lange gedauert hat, bis das Debütalbum des Londoner Duos Beech nun endlich in den Startlöchern steht: “Letters Written In The Sky” wird am 8. August 2014 veröffentlicht – ihre zweite Singleauskopplung “Dance For The Money” gibt am 1. August 2014 den Auftakt. Nichts dem Zufall überlassen, auch wenn das Leben aus lauter Zufällen zu bestehen scheint. Vielleicht ist das die Antwort auf die Frage, warum es seit der ersten Single “”, die bereits vor einem Jahr erschienen ist, gefühlt so lange gedauert hat, bis dasdes Londoner Duosnun endlich in den Startlöchern steht: “” wird amveröffentlicht – ihre zweite” gibt amden Auftakt.

Beech starten den Countdown zur Album-Veröffentlichung

Sänger Josh Beech, der auch die Gitarre spielt, und Oliver Som, Produzent und für die Percussion zuständig. Auf ihrem Debütalbum “Letters Written In The Sky” lassen die beiden Briten akustische Gitarren elegant und harmonisch auf luftig leichte Elektrosounds treffen und Indie-Rock mit Folk verschmelzen, sodass wie zufällig hitverdächtige Pop-Nummern entstehen. Es sind die Ingredienzien, die bereits “Lovers” zu einem so unwiderstehlichen Song gemacht haben. Beech, das sind, der auch die Gitarre spielt, und, Produzent und für die Percussion zuständig. Auf ihrem Debütalbum “Letters Written In The Sky” lassen die beiden Britenelegant und harmonisch auftreffen und Indie-Rock mit Folk verschmelzen, sodass wie zufällig hitverdächtige Pop-Nummern entstehen. Es sind die Ingredienzien, die bereits “” zu einem so unwiderstehlichen Song gemacht haben.

Ihr Album ist eigentlich einem glücklichen Zufall zu verdanken

Getroffen haben die beiden sich vor ein paar Jahren rein zufällig, als Josh Beech im Studio allein an neuen Songs arbeitete. Eine Begegnung, die für beide neue Horizonte eröffnete: “Josh und ich haben nie wirklich viel über unsere Musik geredet. Es passierte einfach. Wir waren eben auf der gleichen Wellenlänge.”, stellt Oli Som retrospektiv fest.

Mit ihrer zweiten Vorab-Single “Dance For The Money”, beweisen Josh und Oli einmal mehr, dass sie beim Schreiben ihrer Songs definitiv nichts dem Zufall überlassen und sich gut im Songwriting ergänzen: “Es war eine echt gute Erfahrung die Lieder gemeinsam zu schreiben.”, erzählt Josh. “Da sagte ich: ‘Weißt du was? Ich finde wir sollten das zusammen durchziehen.‘ Genau das haben wir gemacht und so nahm alles seinen Anfang. Es war wirklich eher eine Art Unfall.” Selten haben Unfälle einen so glücklichen Ausgang gefunden wie im Fall von Beech.

Beech kommen am 1. August live nach Berlin und stellen neue Songs vor

Live erleben könnt ihr Beech, wenn sie am 1. August im Berliner Karrera-Club im Magnet auftreten. Einen Besuch dieser ersten Show und ersten Hörproben aus ihrem Debütalbum solltet ihr jedoch keineswegs dem Zufall überlassen. Mit weiteren Informationen zum Album versorgen wir euch in Kürze.