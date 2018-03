Beech veröffentlichen zweite Single “Dance For The Money”

Mit dem Beginn des Sommermonats August steht endlich auch die neue Beech-Single “” an. Damit ebnet das britische Duo bestehend ausundden Weg zur amanstehenden Album-Veröffentlichung von “”.

Der fulminant klingende Track macht richtig Laune und hat deutlichals der folkige und gitarrenlastige Lovers ” aus dem Jahr 2013. Beech drehen soundmäßig kurz vor Albumveröffentlichung richtig auf und liefern mit “Dance For The Money” einen fetten Tanzsong ab, der in die Beine geht. Damit beweisen sie einmal mehr, wie gut ihnen die Mischung aus Indie, Rock, Folk und Pop gelingt und wie vielfältig ihr musikalisches Repertoire klingt.