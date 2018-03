Die Beech-Single “Dance For The Money” ist ab sofort vorbestellbar

1. August 2014 rückt immer näher. Wie wir euch Lovers” die zweite Single-Auskopplung “Dance For The Money” aus dem am 8. August folgenden Beech-Album “Letters Written In The Sky”. Ab sofort steht der digitale Track “Dance For The Money” zum Vorbestellen in allen Downloadstores für euch bereit. Derrückt immer näher. Wie wir euch bereits berichtet haben, erscheint dann nach “” die zweite” aus dem am 8. August folgenden”. Ab sofort steht der digitale Track “Dance For The Money” zumin allen Downloadstores für euch bereit.

Beech erzeugen eine musikalische Symbiose aus Indie-Rock, Folk und Pop

EP “We Are Masters Of Our Fate” 2013 ihr musikalisches Talent unter Beweis gestellt hat, mit “Letters Written In The Sky” ein sommerliches Debütalbum. Joshua Beech und Oliver Som schreiben einnehmende und perfekt arrangierte Songs, die den musikalischen Nerv der Zeit treffen. Elegant und harmonisch treffen hier akustische Gitarren auf luftig leichte Elektrosounds. Rock, Indie und Folk verschmelzen wie zufällig zu hitverdächtigen Pop-Nummern. Am 8. August 2014 präsentiert das britische Duo Beech, das bereits mit “Lovers” und der” 2013 ihr musikalisches Talent unter Beweis gestellt hat, mit “Letters Written In The Sky” ein sommerlichesundschreiben einnehmende und perfekt arrangierte Songs, die den musikalischen Nerv der Zeit treffen. Elegant und harmonisch treffen hier akustische Gitarren auf luftig leichte Elektrosounds. Rock, Indie und Folk verschmelzen wie zufällig zu hitverdächtigen Pop-Nummern.

Zweite Single “Dance For The Money” steht zum Vorbestellen bereit

Die nächste Single “Dance For The Money” erobert bereits seit Juni die deutschen Radiostationen und in Internet-Foren fragen Fans schon, wann und wo der Track zu haben ist. Um euch die Frage zu beantworten: Ab 1. August steht der Song für euch digital zum Runterladen in allen Downloadstores und natürlich bei Spotify bereit, kann aber schon jetzt vorbestellt werden. Wo, sagen wir euch hier:

Soundprobe gefällig? Das sind die aktuellen Beech-Videos

Bislang können wir für euch an Hörproben aus dem kommenden Beech-Album folgende Tracks anbieten: Die erste Single “Lovers” und “London Riots”. Hier haben wir für euch die beiden Videos zusammen gebracht:

Beech Video “London Riots”:

Beech Video “Lovers”: