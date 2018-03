Single “Dance For The Money” endlich im Handel erhältlich. Nach langer Wartezeit präsentiert das Duo nun die erste Singleauskopplung aus dem Debütalbum “Letters Written In The Sky”. Das Album erscheint am 8. August 2014. Zuvor veröffentlichen die Briten jedoch das Video zur neuen Single. Ab heute ist Beechsendlich im Handel erhältlich. Nach langer Wartezeit präsentiert das Duo nun die erste Singleauskopplung aus dem. Das Album erscheint am 8. August 2014. Zuvor veröffentlichen die Briten jedoch daszur neuen Single.

Beech gönnen sich ein Besuch im Nachtclub

Im Clip zu “Dance For The Money” geht es verrucht, aber auch traurig zu. Das Video der Band erzählt die tragische Geschichte einer Nachclub-Tänzerin, die ihre Ängste und Sorgen mit Drogen ertränkt. Gespielt wird die hübsche Tänzerin von Josh Beechs Ehefrau Shenae Grimes, die in Deutschland vor allem als Annie Wilson in der TV–Serie “90210” Bekanntheit erlangte. Wie sich die hübsche Schauspielerin in der Rolle der sexy Tänzerin schlägt, seht ihr im Beech Video “Dance For The Money”.