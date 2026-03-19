Billie Eilish veröffentlicht Artwork zum kommenden Kino-Highlight „HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D)“

Mit „HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D)“ bringt Billie Eilish gemeinsam mit Regie-Ikone James Cameron (Avatar, The Terminator, Titanic) am 5. Mai 2026 einen außergewöhnlichen 3D-Konzertfilm weltweit in die Kinos. Was zunächst wie eine ungewöhnliche Freundschaft erscheint, ist eine kreative Power-Collab zweier Visionäre aus Film und Musik. Mit „HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D)“ setzten Billie Eilish und James Cameron neue Maßstäbe und wollen dem Publikum mit noch nie zuvor eingesetzter Filmtechnik, vielen Innovationen und auch Überraschungen ein außergewöhnliches Erlebnis bieten. Einen Trailer gibt es bereits, nun hat Billie Eilish das Artwork enthüllt! Damit verkürzt sie die Wartezeit bis zum Kinostart am 5. Mai. „HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D)“ ist viel mehr als ein Konzertfilm. Es ist eine spektakuläre Experience, die für immer verändern wird, wie man Konzertfilme in Szene setzt und erlebt.





Mit dem aufwändigen Filmprojekt krönt Billie Eilish das neueste Kapitel ihrer unglaublichen Karriere, ihr drittes Album „HIT ME HARD AND SOFT“, das in Deutschland und vielen anderen Ländern auf Platz 1 der Albumcharts stürmte und u. a. die Songs „Chihiro“, „Wildflower“ und „Birds Of A Feather“, den meistgestreamten Song des Jahres 2024 bei Spotify, enthält. Der Erfolg untermauerte, was Fans und Kritiker seit Billies weltweitem Durchbruch 2017, nur wenige Wochen nach ihrem ersten Deutschland-Besuch, einstimmig jubelten: Sie ist ein Jahrtausendtalent, das Pop-Phänomen unserer Zeit, die Stimme ihrer Generation! Die Fans spüren eine enge Verbundenheit zu Billie Eilish, erkennen sich in den Gefühlswelten ihrer Songs wieder, feiern ihren Style, ihren Humor und ihre Haltung. Wer hätte an jenem Abend im Juli 2017 in Berlin gedacht, dass da gerade eine zukünftige zweifache Oscar-Gewinnerin, neunfache Grammy-Preisträgerin und eine der einflussreichsten jungen Künstlerinnen aller Zeiten im Prince Charles Club ihren Song „Ocean Eyes“ live vorstellt? Berlin sollte auch in den Jahren danach ein wichtiger Ort für Billie und ihre Fan-Community bleiben…







Seit ihrem internationalen Durchbruch ist nichts mehr in der Popwelt, wie es einmal war. Auf ihr Debütalbum „WHEN WE FALL ASLEEP WHERE DO WE GO“ (2019) folgten „HAPPIER THAN EVER“ (2021) und „HIT ME HARD AND SOFT“ (2024), die die Chartspitzen von UK bis USA bis Japan erobert und einige Rekorde gesetzt haben. Die Live-Tourneen waren innerhalb von wenigen Stunden restlos ausverkauft, der Hype wuchs mit jedem Release, die Fanliebe sogar noch mehr. Billie Eilish hat die Popkultur für immer geprägt, hat als jüngste Grammy-Gewinnerin in den vier Hauptkategorien Musikgeschichte geschrieben, wurde zur Fashion-Ikone, überzeugte als Parfüm-Queen mit zwei Düften und nutzt ihre Stimme auch für Menschenrechte, LGBTQIA+, Gleichstellung, Tierschutz und Klimaschutz.



Die Fanliebe ist treibende Kraft für viele Highlights, aber vor allem motiviert sie Billie Eilish immer wieder, Grenzen zu verschieben, bisher niemals Ausprobiertes zu wagen. Am 8. Mai kommt ein unvergessliches Kinoerlebnis mit „HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D)“ hinzu.