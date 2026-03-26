Billie Eilish veröffentlicht zwei Klassiker auf Color Vinyl!

Mit „HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D)“ krönt Billie Eilish das neueste Kapitel ihrer unglaublichen Karriere, ihr drittes Album „HIT ME HARD AND SOFT“, das in Deutschland und vielen anderen Ländern auf Platz 1 der Albumcharts stürmte und u. a. die Songs „Chihiro“, „Wildflower“ und „Birds Of A Feather“, den meistgestreamten Song des Jahres 2024 bei Spotify, enthält. Der Erfolg untermauerte, was Fans und Kritiker seit Billies weltweitem Durchbruch 2017, nur wenige Wochen nach ihrem ersten Deutschland-Besuch, einstimmig jubelten: Sie ist ein Jahrtausendtalent, das Pop-Phänomen unserer Zeit, die Stimme ihrer Generation! Jetzt kündigt Billie Eilish eine Neuauflage von zwei Meilensteinen an: Das Debütalbum “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” und die EP “don’t smile at me” erscheinen als Re-Issue auf Color Vinyl und gehören zweifellos zu den Releases, die Billies Leben für immer veränderten.Seit ihrem internationalen Durchbruch ist nichts mehr in der Popwelt, wie es einmal war. Auf ihr Debütalbum „WHEN WE FALL ASLEEP WHERE DO WE GO“ (2019) folgten „HAPPIER THAN EVER“ (2021) und „HIT ME HARD AND SOFT“ (2024), die die Chartspitzen von UK bis USA bis Japan erobert und einige Rekorde gesetzt haben. Die Live-Tourneen waren innerhalb von wenigen Stunden restlos ausverkauft, der Hype wuchs mit jedem Release, die Fanliebe sogar noch mehr. Billie Eilish hat die Popkultur für immer geprägt, hat als jüngste Grammy-Gewinnerin in den vier Hauptkategorien Musikgeschichte geschrieben, wurde zur Fashion-Ikone, überzeugte als Parfüm-Queen mit zwei Düften und nutzt ihre Stimme auch für Menschenrechte, LGBTQIA+, Gleichstellung, Tierschutz und Klimaschutz.