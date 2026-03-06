Krönchen auf und Ohren gespitzt: Die schönsten Geschichten vom Kleinen König in drei Playlists!

Der Kleine König, bekannt aus den beliebten Kinderbuchklassikern von Hedwig Munck, lädt zu einer ganz besonderen Entdeckungsreise ein. Wir haben die schönsten Geschichten aus dem Königreich in drei thematisch kuratierten Playlists zusammengestellt: Gute Nachrichten aus dem Schlossgarten:, bekannt aus den beliebten Kinderbuchklassikern von Hedwig Munck, lädt zu einer ganz besonderen Entdeckungsreise ein. Wir haben die schönsten Geschichten aus dem Königreich in drei thematisch kuratierten Playlists zusammengestellt:

Lernen und Lachen

In dieser Playlist steht Neugier im Mittelpunkt. Der Kleine König zeigt auf spielerische Weise, dass Lernen alles andere als trocken ist. Von ersten Zahlen bis hin zu spannenden Naturphänomenen verbindet sich Wissen hier mit einer guten Portion Humor. In dieser Playlist steht Neugier im Mittelpunkt.zeigt auf spielerische Weise, dass Lernen alles andere als trocken ist. Von ersten Zahlen bis hin zu spannenden Naturphänomenen verbindet sich Wissen hier mit einer guten Portion Humor.

Spielen mit Freunden

Was wäre ein König ohne sein Gefolge? Ob mit dem Hund Wuff, der Katze Tiger oder dem Pferd Grete – hier dreht sich alles um Freundschaft, Zusammenhalt und kreative Spielideen für drinnen und draußen. Was wäre ein König ohne sein Gefolge? Ob mit dem Hund Wuff, der Katze Tiger oder dem Pferd Grete – hier dreht sich alles um Freundschaft, Zusammenhalt und kreative Spielideen für drinnen und draußen.

Feste und Feiertage

Vom herrschaftlichen Geburtstag bis hin zu weihnachtlichem Glanz: Der Kleine König versteht es, Feste zu feiern. Diese Playlist bündelt die schönsten Geschichten rund um Traditionen und besondere Momente im Jahreskreis. Vom herrschaftlichen Geburtstag bis hin zu weihnachtlichem Glanz:versteht es, Feste zu feiern. Diese Playlist bündelt die schönsten Geschichten rund um Traditionen und besondere Momente im Jahreskreis.

Die drei Playlists stehen auf allen gängigen Streaming-Plattformen bereit und laden zu vielen gemeinsamen Hörmomenten ein.