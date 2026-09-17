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DIKKA bringt mit seinen “Party Hits” jede Kids-Party ins Rollen

DIKKA Party Hits
18.09.2026
Mit DIKKAs Party Hits erscheint eine neue Compilation für alle, die beim Familienfest, im Kinderzimmer oder unterwegs nicht stillsitzen möchten. Das rappende Nashorn bündelt dafür 21 seiner bekanntesten Songs auf einem Album – von “Mein Hobby ist Ferien” und “Konfetti” über “Boom Schakkalakka” bis zu “La Bamba” und “Eis Eis Baby”.
21 Tracks und jede Menge Gäste
Auch auf Party Hits bleibt DIKKA nicht allein im Nashorngehege. Mehrere bekannte Feature-Gäste sind auf der Compilation vertreten, darunter SDP, Wincent Weiss, Santi, Álvaro Soler und Die Atzen. So verbindet das Album verschiedene Songs und Kollaborationen aus DIKKAs bisherigem Repertoire zu einer kompakten Party-Auswahl.
Im Mittelpunkt stehen Stücke zum Mitsingen, Tanzen und Lautsein. Damit eignet sich die Compilation vor allem für Momente, in denen zu Hause oder unterwegs ein bisschen mehr Bewegung und Musik gefragt ist. Statt eines komplett neuen Albums versammelt Party Hits bekannte Titel in einer Auswahl, die den Party-Aspekt von DIKKA besonders in den Vordergrund rückt.
Die CompilationDIKKA Party Hitsist ab sofort überall im Streaming und Download erhältlich und darf auf keiner guten Party mehr fehlen!

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