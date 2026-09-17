DIKKA bringt mit seinen “Party Hits” jede Kids-Party ins Rollen

Mit DIKKA
s “Party Hits”
erscheint eine neue Compilation für alle, die beim Familienfest, im Kinderzimmer oder unterwegs nicht stillsitzen möchten. Das rappende Nashorn bündelt dafür 21 seiner bekanntesten Songs auf einem Album – von “Mein Hobby ist Ferien”
und “Konfetti”
über “Boom Schakkalakka”
bis zu “La Bamba”
und “Eis Eis Baby”
.
21 Tracks und jede Menge Gäste
Auch auf “Party Hits”
bleibt DIKKA
nicht allein im Nashorngehege. Mehrere bekannte Feature-Gäste sind auf der Compilation vertreten, darunter SDP
, Wincent Weiss
, Santi
, Álvaro Soler
und Die Atzen
. So verbindet das Album verschiedene Songs und Kollaborationen aus DIKKA
s bisherigem Repertoire zu einer kompakten Party-Auswahl.
Im Mittelpunkt stehen Stücke zum Mitsingen, Tanzen und Lautsein. Damit eignet sich die Compilation vor allem für Momente, in denen zu Hause oder unterwegs ein bisschen mehr Bewegung und Musik gefragt ist. Statt eines komplett neuen Albums versammelt “Party Hits”
bekannte Titel in einer Auswahl, die den Party-Aspekt von DIKKA
besonders in den Vordergrund rückt.
Die Compilation “DIKKA Party Hits”
ist ab sofort überall im Streaming und Download erhältlich und darf auf keiner guten Party mehr fehlen!