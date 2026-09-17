DIKKA bringt mit seinen “Party Hits” jede Kids-Party ins Rollen

DIKKAs “Party Hits” erscheint eine neue Compilation für alle, die beim Familienfest, im Kinderzimmer oder unterwegs nicht stillsitzen möchten. Das rappende Nashorn bündelt dafür 21 seiner bekanntesten Songs auf einem Album – von “Mein Hobby ist Ferien” und “Konfetti” über “Boom Schakkalakka” bis zu “La Bamba” und “Eis Eis Baby”. Miterscheint eine neue Compilation für alle, die beim Familienfest, im Kinderzimmer oder unterwegs nicht stillsitzen möchten. Das rappende Nashorn bündelt dafür 21 seiner bekanntesten Songs auf einem Album – vonundüberbis zuund

21 Tracks und jede Menge Gäste

“Party Hits” bleibt DIKKA nicht allein im Nashorngehege. Mehrere bekannte Feature-Gäste sind auf der Compilation vertreten, darunter SDP, Wincent Weiss, Santi, Álvaro Soler und Die Atzen. So verbindet das Album verschiedene Songs und Kollaborationen aus DIKKAs bisherigem Repertoire zu einer kompakten Party-Auswahl. Auch aufbleibtnicht allein im Nashorngehege. Mehrere bekannte Feature-Gäste sind auf der Compilation vertreten, darunterund. So verbindet das Album verschiedene Songs und Kollaborationen auss bisherigem Repertoire zu einer kompakten Party-Auswahl.

“Party Hits” bekannte Titel in einer Auswahl, die den Party-Aspekt von DIKKA besonders in den Vordergrund rückt. Im Mittelpunkt stehen Stücke zum Mitsingen, Tanzen und Lautsein. Damit eignet sich die Compilation vor allem für Momente, in denen zu Hause oder unterwegs ein bisschen mehr Bewegung und Musik gefragt ist. Statt eines komplett neuen Albums versammeltbekannte Titel in einer Auswahl, die den Party-Aspekt vonbesonders in den Vordergrund rückt.