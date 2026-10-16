“Lieber Dezember”: DIKKAs Brief an die schönste Zeit des Jahres
16.10.2026
Manchmal nervt Weihnachten. Zum Beispiel, wenn Ende August plötzlich Gewürzspekulatius im Supermarktregal steht. Doch ein paar Wochen später sieht die Sache schon anders aus: Die Tage werden kürzer, die Abende kühler und langsam wächst die Lust auf Punsch, Plätzchen und Lichterketten. Genau diese Vorfreude packt auch DIKKA – und liefert den Stoff für „Lieber Dezember“, die erste Single aus seinem Weihnachtsalbum „DIKKE WEIHNACHTEN“.
Ein Gleichgesinnter lebt also offenbar im Nashorngehege des Berliner Zoos. Denn DIKKA kann den Dezember kaum erwarten. In „Lieber Dezember“ richtet das rappende Nashorn seine Wünsche deshalb kurzerhand direkt an den letzten Monat des Jahres: Weihnachten soll bitte möglichst schnell kommen.
Und tatsächlich lässt die Antwort nicht lange auf sich warten. Während sich DIKKA in der ersten Strophe noch nach dem Dezember sehnt, meldet sich dieser wenig später selbst zu Wort und verspricht Festtage voller Glanz und Gemütlichkeit. So wird aus der großen Ungeduld ein musikalischer Briefwechsel – und aus „Lieber Dezember“ der Auftakt zu „DIKKE WEIHNACHTEN“, das bereits am 13. November 2026 erscheint. Angekündigt hat DIKKA das Album nicht nur digital und auf CD, sondern auch als limitiertes Fan-Bundle inklusive Adventskalender und Christbaumkugel.