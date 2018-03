Lockenschopf stellt die Welt auf den Kopf: Seht das Video zu Ella Eyres Single “If I Go”

Alles eine Frage der Perspektive: Brit Award Gewinnerin Ella Eyre präsentiert euch ab jetzt das offizielle Musikvideo zu ihrer Debüt-Single “If I Go”. Im Clip zum extrem ohrwurmigen Song stellt der Lockenschopf die Welt im wahrsten Sinne auf den Kopf. Und obwohl das Video nur in einem einzigen Raum gedreht wurde, ist er sehr sehenswert. Überzeugt euch selbst.

Die Single “If I Go” von Ella Eyre erscheint am 6. Juli 2014