Hildur Guðnadóttir erweckt auf ‘This Will Be Us’ zwei Jahrzehnte ihres musikalischen Schaffens zu neuem Orchesterleben

Ein lang gehegter Orchestertraum wird Wirklichkeit – jetzt bei Deutsche Grammophon erhältlich

Die Oscar-prämierte Komponistin und Cellistin Hildur Guðnadóttir veröffentlicht heute, am 23. Oktober 2026, ihr neues Deutsche-Grammophon-Album This Will Be Us. Zwanzig Jahre nach ihrem Debütalbum Mount A vereint die Aufnahme Orchesterfassungen von acht Stücken aus ihren frühen Soloalben mit zwei neuen Kompositionen. Ebenfalls ab sofort zu sehen ist das Video zu „The Song That Never Was“, einem der beiden neuen Werke des Albums.