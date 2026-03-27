J Balvin veröffentlicht neue Sommerhymne “Pal Agua”

J Balvin bleibt seiner Linie treu und liefert mit „Pal Agua“ gemeinsam mit Ryan Castro einen Track, der die Essenz des klassischen Reggaeton wieder aufgreift und gleichzeitig frisch auflädt. Getragen von einem eingängigen Rhythmus ist „Pal Agua“ die perfekte Sommerhymne, egal ob für den Dancefloor oder im Alltag und schafft mit minimalistischer Produktion und klarer Hook sofort im Ohr zu bleiben. Das Musikvideo zeigt Balvin, der gemeinsam mit Castro versucht eine verlorene Liebe zurückzugewinnen.