J Balvin | News | J Balvin veröffentlicht neue Sommerhymne "Pal Agua"

J Balvin
HomeHomeNewsNewsMusikMusikVideosVideosFotosFotosBiografieBiografie

J Balvin veröffentlicht neue Sommerhymne “Pal Agua”

J Balvin
27.03.2026
J Balvin bleibt seiner Linie treu und liefert mit „Pal Agua“ gemeinsam mit Ryan Castro einen Track, der die Essenz des klassischen Reggaeton wieder aufgreift und gleichzeitig frisch auflädt. Getragen von einem eingängigen Rhythmus ist „Pal Agua“ die perfekte Sommerhymne, egal ob für den Dancefloor oder im Alltag und schafft mit minimalistischer Produktion und klarer Hook sofort im Ohr zu bleiben. Das Musikvideo zeigt Balvin, der gemeinsam mit Castro versucht eine verlorene Liebe zurückzugewinnen.

Weitere Musik von J Balvin

Single
Digital2026
Pal Agua
Album
Digital2025
Mixteip
Digital
Digital2024
RAYO
Digital
Digital2024
Gaga
Digital2024
Triple S
Digital2024
Triple S
Digital
Digital2023
Amigos
Start
J Balvin
News
J Balvin veröffentlicht neue Sommerhymne “Pal Agua”
Mehr von J Balvin
ImpressumRechtevorbehaltserklärungSicherheit & DatenschutzNutzungsbedingungenJournalistenloungeFür Geschäftspartner