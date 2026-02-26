J Balvin veröffentlicht seine neue Single “TONTO” feat. Ryan Castro & DJ Snake

Er gehört zu den vielbeschäftigsten und erfolgreichsten Artists aus Lateinamerika und hat allein in den letzten Wochen zwei Collabs – mit SOFI TUKKER sowie mit Kybba – veröffentlicht. Dabei startet J Balvin auch selbst mit neuer Musik in die 2026-Musiksaison und veröffentlicht am Freitag seine neue Single “TONTO”. Der Reggaeton-Superstar hat sich mit Ryan Castro zusammengetan. Die beiden umgibt in letzter Zeit eine besondere Spannung: rote Teppiche, Überraschungsauftritte, eine stille, aber unverkennbare Verbundenheit. “TONTO” ist eine Zusammenarbeit zwischen J Balvin, Ryan Castro und dem globalen Architekten DJ Snake und wirkt wie die Eröffnungsszene einer größeren Erzählung – eine Platte, die die Vergangenheit versteht und gleichzeitig ihre eigene Zukunft gestaltet. J Balvin bewegt sich mit gemessener melodischer Kadenz, gleitet zwischen gesungenen Hooks und rhythmischen Phrasierungen, während Ryan Castro mit einem etwas raueren, straßenverankerten Ton kontert, der Textur hinzufügt, ohne den Mix zu überladen.







