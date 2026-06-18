Jacob Collier kündigt mit Deluxe-Ausgabe seines Debütalbums eine Rückkehr ins Jugendzimmer an
18.06.2026
Zehn Jahre nach der Veröffentlichung seines ebenso ungewöhnlichen wie wegweisenden Debüt-Albums “In My Room“ blickt der siebenfache GRAMMY-Preisträger Jacob Collier demnächst auf die Anfänge seiner Karriere zurück und macht sich und seinen Fans ein Geschenk: Am 1. Juli erscheint eine 10th Anniversary Edition des Albums als Deluxe-Zoetrope-Doppel-Vinyl mit acht bislang unveröffentlichten Aufnahmen – exklusiv erhältlich und ab sofort vorbestellbar imJazzEcho-Store.
Ursprünglich 2016 veröffentlicht, wurde “In My Room“ von Jacob Collier vollständig allein im Musikzimmer seines Elternhauses im Norden Londons arrangiert, eingespielt, aufgenommen und produziert. Das Album erschien kurz nach den YouTube-Videos, die ihm international virale Aufmerksamkeit verschafften und ihn mit dem legendären Produzenten Quincy Jones zusammenbrachten, und der über Collier sagte: “I have never in my life seen a talent like this. Absolutely mind-blowing.“
Das sagt Jacob Collier selbst über die Entstehung:
“Zehn Jahre sind vergangen, seit ich ‘In My Room‘ zum ersten Mal mit der Welt geteilt habe – Aufnahmen, die mein Leben für immer verändert haben“, erinnert sich Collier. “Für die Jubiläumsausgabe bin in noch einmal in diese Jahre zurückgereist und habe unveröffentlichte Stücke entdeckt, die meine Entwicklung in einer Zeit repräsentieren, in der ich noch herausfand, was für ein Künstler ich sein wollte. Außerdem enthält das Album mit ‘Smoke Gets In Your Eyes‘ eine Zusammenarbeit mit meinem 13-jährigen Ich. Nichts, was ich bisher veröffentlicht habe, war je so persönlich.“
Was „In My Room 10” so besonders macht:
Die Doppel-LP erscheint in einer limitierten und exklusiven Auflage mit Gatefold-Cover in einer “Zoetrope-Version”, bei der sich die Bilder der Schallplatten beim Abspielen in Bewegung setzen.
Mit der 10th Anniversary Edition öffnet Jacob Collier sein Archiv und gewährt einen intimen Einblick in die kreativen Anfänge eines der innovativsten Musiker seiner Generation. Eine von ihm als 13-Jähriger aufgenommene Version des Songs “Smoke Gets In Your Eyes“ hat er jetzt mit einem neuen Chor-Arrangement im Stil der Videos, die ihn damals viral bekannt machten, veröffentlicht:
Tracklist
Side A Woke Up Today In My Room Hideaway You And I
Side B Down The Line Now And Then I Think About You Saviour Hajanga
Side C Flintstones In The Real Early Morning Don’t You Know
Side D (Bonus tracks) Is It Strange To Dance This Soon (2014) But Not For Me (2015) Balana / Sit Down My Love (2015) My Heart (2014) hideaway_idea_voicememo_3.30am_21.05.2015 Where Did My Diamond Go? (2017) Bells (2014) Smoke Gets In Your Eyes (with 13-Year-Old Jacob)