Gospel Andante – erstes Video zu Jon Batistes “Black Mozart“

Himmlisch entrückt und zugleich tief in der Black-Music-Tradition verwurzelt klingt “Gospel Andante“, die neue Single aus Jon Batistes kommendem Album “Black Mozart“. Diese Atmosphäre fängt auch das begleitende Musikvideo ein, das Alan Ferguson (Beyoncé, Jay-Z, Solange, Janelle Monáe) inszenierte. Es markiert die erneute Zusammenarbeit des Regisseurs mit Jon Batiste nach dem preisgekrönten Video zu “Freedom“, das 2022 mit dem GRAMMY Award als “Best Music Video“ ausgezeichnet wurde.7

Dass “Gospel Andante“ am 19. Juni erscheint, ist kein Zufall. Das Veröffentlichungsdatum fällt auf den Juneteenth National Independence Day, den US-amerikanischen Gedenktag zur Erinnerung an das Ende der Sklaverei. Für Batiste unterstreicht die Veröffentlichung an diesem Tag die zentrale Idee von “Black Mozart“: den Dialog zwischen europäischer Klassik und afroamerikanischen Musiktraditionen wie Gospel, Blues, Soul, R&B und Jazz. Auf “Black Mozart“ verschmelzen europäische Klassik und das, was Batiste als Black American Classical Music versteht, zu einem neuen musikalischen Austausch über Epochen, Genres und kulturelle Grenzen hinweg.

Das Album ist Teil von Batistes Batiste Piano Series und erscheint gemeinsam mit zwei von Jazz-Gigant Thelonious Monk inspirierten Werken, “Monk Meditations“ und “Monk Movements“ (Batiste Piano Series, Vol. 3 und 4), am 14. August. Nach dem Erfolg von “Beethoven Blues“ (Batiste Piano Series, Vol. 1) setzt Batiste so seine Auseinandersetzung mit wegweisenden Komponisten verschiedener Epochen fort. Durch Improvisation und spontane Komposition schafft er neue Perspektiven auf deren Werk und versteht seine Piano Series als Vermittlung zwischen Generationen und Traditionen. Über die ungewöhnliche Verbindung zwischen Mozart und Thelonious Monk sagt Batiste: “Ich möchte einen musikalischen Dialog zwischen Monk und Mozart kuratieren – mit mir am Klavier. Es geht darum, ihr Vermächtnis zu würdigen und gleichzeitig etwas Eigenes zu ihren verwandten künstlerischen Welten beizutragen.“

Live ist Jon Batiste in diesem Sommer bei ausgewählten Konzerten und Festivals in Europa zu erleben. Deutschlandtermine sind derzeit leider nicht angekündigt:

JON BATISTE TOURDATEN EUROPA

24. Juni – London, UK – KOKO (Batiste Symphonic)

25. Juni – London, UK – KOKO (Batiste by Request)

26. Juni – London, UK – KOKO (Batiste and Voices: Songs of Hope and Change)

28. Juni – London, UK – KOKO (Batiste Plays Soul)

5. Juli – Perugia, IT – Umbria Jazz Festival

7. Juli – Monte Carlo, MC – Monte Carlo Summer Festival

8. Juli – Vienne, FR – Jazz à Vienne

10. Juli – Rotterdam, NL – North Sea Jazz Festival

11. Juli – Barcelona, ES – Festival Cruïlla