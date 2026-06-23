Jon Batiste veröffentlicht erstes Video zu „Black Mozart“: neue Single „Gospel Andante“

„Gospel Andante“ als erster Vorbote des Albums „Black Mozart“

„Gospel Andante“ präsentiert Grammy-, Emmy- und Oscar-Preisträger Jon Batiste die erste Single samt Musikvideo aus seinem neuen Album 14. August erscheint. Der gefeierte Musiker verbindet darauf die Musik von Wolfgang Amadeus Mozart mit Einflüssen aus Gospel, Jazz, Soul, Blues und R&B. Mitpräsentiert Grammy-, Emmy- und Oscar-Preisträgerdie erste Single samt Musikvideo aus seinem neuen Album „Black Mozart“ , das amerscheint. Der gefeierte Musiker verbindet darauf die Musik vonmit Einflüssen ausund

Musikvideo von Star-Regisseur Alan Ferguson

Alan Ferguson (Beyoncé, Jay-Z, Solange) inszeniert. Nach dem gemeinsamen GRAMMY-prämierten Clip zu „Freedom“ von 2021 arbeiten Ferguson und Batiste damit erneut erfolgreich zusammen. Das atmosphärische Video zu „Gospel Andante“ wurde von(Beyoncé, Jay-Z, Solange) inszeniert. Nach dem gemeinsamen GRAMMY-prämierten Clip zuvon 2021 arbeiten Ferguson und Batiste damit erneut erfolgreich zusammen.

„Black Mozart“ erscheint als Teil der Batiste Piano Series

Batiste Piano Series gemeinsam mit den von Thelonious Monk inspirierten Werken „Monk Movements“. Nach dem Erfolg von „Beethoven Blues“ setzt Batiste seine kreative Auseinandersetzung mit bedeutenden Komponisten fort und verbindet Improvisation mit klassischer Musik. Diese und weitere Alben von Jon Batiste auf LP und CD sowie in limitierten farbigen und signierten Formaten finden sich teilweise exklusiv im JazzEcho-Store. Das Album erscheint im Rahmen dergemeinsam mit den von Thelonious Monk inspirierten Werken „Monk Meditations“ und. Nach dem Erfolg vonsetzt Batiste seine kreative Auseinandersetzung mit bedeutenden Komponisten fort und verbindet Improvisation mit klassischer Musik. Diese und weitere Alben vonauf LP und CD sowie in limitierten farbigen und signierten Formaten finden sich teilweise exklusiv im

Jon Batiste 2026 live auf Europatour

Im Sommer ist Jon Batiste bei ausgewählten Konzerten und Festivals in Europa zu erleben. Aktuell sind keine Deutschlandtermine angekündigt.

JON BATISTE TOURDATEN EUROPA

24. Juni – London, UK – KOKO (Batiste Symphonic)

25. Juni – London, UK – KOKO (Batiste by Request)

26. Juni – London, UK – KOKO (Batiste and Voices: Songs of Hope and Change)

28. Juni – London, UK – KOKO (Batiste Plays Soul)

5. Juli – Perugia, IT – Umbria Jazz Festival

7. Juli – Monte Carlo, MC – Monte Carlo Summer Festival

8. Juli – Vienne, FR – Jazz à Vienne

10. Juli – Rotterdam, NL – North Sea Jazz Festival

11. Juli – Barcelona, ES – Festival Cruïlla