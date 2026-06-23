Jon Batiste veröffentlicht erstes Video zu „Black Mozart“: neue Single „Gospel Andante“
(c) Verve Records
23.06.2026
„Gospel Andante“ als erster Vorbote des Albums „Black Mozart“
Mit „Gospel Andante“ präsentiert Grammy-, Emmy- und Oscar-Preisträger Jon Batistedie erste Single samt Musikvideo aus seinem neuen Album „Black Mozart“, das am 14. August erscheint. Der gefeierte Musiker verbindet darauf die Musik von Wolfgang Amadeus Mozart mit Einflüssen aus Gospel, Jazz, Soul, Blues und R&B.
Musikvideo von Star-Regisseur Alan Ferguson
Das atmosphärische Video zu „Gospel Andante“ wurde von Alan Ferguson (Beyoncé, Jay-Z, Solange) inszeniert. Nach dem gemeinsamen GRAMMY-prämierten Clip zu „Freedom“ von 2021 arbeiten Ferguson und Batiste damit erneut erfolgreich zusammen.
„Black Mozart“ erscheint als Teil der Batiste Piano Series
Das Album erscheint im Rahmen der Batiste Piano Seriesgemeinsam mit den von Thelonious Monk inspirierten Werken „Monk Meditations“ und „Monk Movements“. Nach dem Erfolg von „Beethoven Blues“setzt Batiste seine kreative Auseinandersetzung mit bedeutenden Komponisten fort und verbindet Improvisation mit klassischer Musik. Diese und weitere Alben von Jon Batiste auf LP und CD sowie in limitierten farbigen und signierten Formaten finden sich teilweise exklusiv im JazzEcho-Store.
Jon Batiste 2026 live auf Europatour
Im Sommer ist Jon Batiste bei ausgewählten Konzerten und Festivals in Europa zu erleben. Aktuell sind keine Deutschlandtermine angekündigt.
JON BATISTE TOURDATEN EUROPA
24. Juni – London, UK – KOKO (Batiste Symphonic)
25. Juni – London, UK – KOKO (Batiste by Request)
26. Juni – London, UK – KOKO (Batiste and Voices: Songs of Hope and Change)
28. Juni – London, UK – KOKO (Batiste Plays Soul)
5. Juli – Perugia, IT – Umbria Jazz Festival
7. Juli – Monte Carlo, MC – Monte Carlo Summer Festival
8. Juli – Vienne, FR – Jazz à Vienne
10. Juli – Rotterdam, NL – North Sea Jazz Festival