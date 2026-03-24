Die 17 wichtigsten Kendrick Lamar Songs: Diese Tracks haben Hip-Hop verändert

Kaum ein Rap-Künstler hat Hip-Hop in den vergangenen Jahren so nachhaltig geprägt wie Kendrick Lamar . Seine Musik verbindet persönliche Erfahrung, gesellschaftliche Spannungen und sprachliche Präzision auf eine Weise, die weit über klassische Genregrenzen hinausreicht. Mal klingt sie introspektiv und verletzlich, mal kämpferisch, provokant und beinahe filmisch. Gerade diese Vielschichtigkeit macht seine Werke so relevant. Die folgenden 17 Songs zeigen, warum sein Einfluss bis heute nachhallt.

17. New Freezer

New Freezer “ gehört nicht zu den tiefgründigsten Stücken in diesem Ranking, zeigt aber eindrucksvoll, wie stark eine einzelne Gastperformance einen ganzen Track verschieben kann. Gerade diese Präsenz macht den Song relevant.

16. Backseat Freestyle

„Backseat Freestyle“ lebt von roher Energie, übersteigertem Selbstbewusstsein und einer technischen Schärfe, die schon früh aufhorchen ließ. Gerade diese Mischung lässt den Song bis heute zugleich wild und erstaunlich kontrolliert wirken.

15. Pray For Me

Mit seiner düsteren, fast cineastischen Spannung funktioniert „ Pray For Me “ weit über den Filmkontext hinaus. Hier treffen Pathos und Bedrohung aufeinander und erzeugen eine Sogwirkung, der man sich kaum entziehen kann.

14. Bitch, Don’t Kill My Vibe

Kaum ein Song seiner frühen Phase klingt so gelassen und doch so kontrolliert. „Bitch, Don’t Kill My Vibe“ machte deutlich, dass Kendrick keine Lautstärke braucht, um Dominanz auszustrahlen. Der Track öffnete dem Mainstream zugleich einen Raum für nachdenklicheren, entspannteren Rap.

13. King’s Dead

King’s Dead “ ist kantig, unruhig und voller Energie. Genau das macht den Track so wirkungsvoll. In kollaborativen Formaten wie diesem zeigt sich besonders deutlich, wie schnell ein markanter Part alles an sich ziehen kann.

12. Poetic Justice

Mit „Poetic Justice“ bewies Kendrick Lamar, dass melodischer Rap und erzählerische Präzision sich nicht ausschließen. Der Song klingt zugänglich, behält aber jene emotionale Komplexität, die sein Werk schon früh vom Mainstream abhob.

11. Money Trees

„Money Trees“ ist weit mehr als ein entspannter Klassiker. Hinter der lässigen Oberfläche steckt eine präzise Betrachtung von Aufstieg, Versuchung und sozialem Druck. Genau diese doppelte Bewegung macht den Song bis heute so stark.

10. Swimming Pools (Drank)

Was auf den ersten Blick wie ein Party-Track wirkt, entpuppt sich als düstere Analyse von Gruppenzwang und Selbstverlust. „Swimming Pools (Drank)“ zeigt eindrucksvoll, wie sich eingängiger Sound und gesellschaftliche Schärfe zu einem Song verbinden lassen, der weit über den Moment hinauswirkt.

9. i

Mit „ i “ setzte Kendrick Lamar ein bewusstes Gegenzeichen zu vielen zerstörerischen Erzählmustern im Rap. Der Song macht Selbstachtung und Selbstliebe zum Thema und gewann zwei Grammys.

8. DNA.

„DNA.“ ist Verdichtung in Reinform. Herkunft, Wut, Stolz und Abwehr treffen auf einen Beat, der kompromisslos nach vorne drängt. Der Song wirkt aggressiv, bleibt aber in jeder Sekunde präzise gebaut.

7. All The Stars

All The Stars “ ist einer jener Songs, mit denen Kendrick Lamar seine Reichweite noch einmal neu definiert hat. Der Track verbindet Atmosphäre, Eleganz und Größe mit einer sofort erkennbaren Signatur. Dadurch funktioniert er gleichermaßen als Hit und als Statement.

6. m.A.A.d city

m.A.A.d city “ ist Straßenrap mit filmischer Intensität. Der Song macht urbane Gewalt nicht zur Kulisse, sondern zur psychologischen Realität. Genau darin liegt seine anhaltende Wirkung: Er erzählt nicht nur, er zieht Hörer:innen regelrecht hinein.

5. King Kunta

Funk, Westcoast-Tradition und Selbstermächtigung verschmelzen in „King Kunta“ zu einem Track, der sofort zündet. Gleichzeitig steckt in ihm weit mehr kulturelle Spannung, als es der erste Eindruck vermuten lässt.

4. Sing About Me, I’m Dying of Thirst

Dieser Track ist kein schneller Moment, sondern ein großes erzählerisches Kunststück. Perspektivwechsel, Verlust, Schuld und spirituelle Suche greifen ineinander. Kendrick Lamar zeigt hier, wie literarisch und weit Rap als Ausdrucksform sein kann.

3. HUMBLE.

HUMBLE. “ lebt von seinem markanten Beat, der direkten Sprache und einer Hook, die sofort hängen bleibt. Gerade diese Mischung machte den Song zu einem seiner größten Hits und zu einem Track, der weit über Hip-Hop hinaus Aufmerksamkeit bekam.

2. Not Like Us

Selten hat ein Rap-Track die Popkultur so schnell durchdrungen. „Not Like Us“ bündelt Schlagkraft, Timing und Selbstgewissheit zu einem Song, der weit über den Moment hinaus Wirkung entfaltet hat.

1. Alright

Wenn ein Song Hip-Hop historisch verändert hat, dann „Alright“. Das Stück wurde zu einem Symbol für Hoffnung, Widerstand und kollektive Stärke. Genau deshalb steht er hier an der Spitze: weil Musik, Haltung und Zeitgeist in selten erreichter Form zusammenfinden.

Warum Kendrick Lamar für modernen Hip-Hop unverzichtbar ist

Diese 17 Songs machen deutlich, wie nachhaltig Kendrick Lamar den Hip-Hop verändert hat. Seine Musik verbindet persönliche Geschichten mit gesellschaftlicher Relevanz, große Hits mit künstlerischer Tiefe. Genau diese Verbindung macht sein musikalisches Schaffen so außergewöhnlich und bis heute so einflussreich.