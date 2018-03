Hier reinhören und mehr erfahren: Madeline Juno veröffentlicht Debüt-Album “The Unknown”

Es ist soweit: “Heart-Core” Singer / Songwriterinpräsentiert sich in Albumlänge. Ihr” könnt ihr ab sofort streamen, beim Download-Shop eurer Wahl runterladen und in der klassischen CD–Variante kaufen. Bevor wir euch einige Shoplinks verraten, möchten wir aber zunächst etwas mehr über die junge Dame aus dem Schwarzwald berichten. Über diesem Artikel könnt ihr euch bereits mit demzur ersten offiziellen-Auskopplung “” einstimmen. Und richtig: Wenn ihr den Kino-Hitgesehen habt, dürfte euch diese herzzerreißende Ballade bereits bekannt vorkommen.

Ähnlich wie “Error” wurde auch Madeline Junos zweiter offizieller Albumvorbote namens “” Teil eines. Das Film-Highlightpräsentiert sich in einigen Szenen mit dem Sound der 17-jährigen Singer / Songwriterin. Wer sich davon überzeugen möchte, wie gut das zusammenpasst, kann das mit derdirekt tun. Madeline Juno zeigt euch imaber auch noch ein, das ohne Szenen des Streifens mitund Emily Browning auskommt. Schließlich tritt Madeline Juno mit “Like Lovers Do” auch beimam 13. März 2014 an.

Madeline Juno war aber schon lange vor ihrem Plattenvertrag keine Unbekannte – jedenfalls nicht bei Twitter, Tumblr und Co. Über vier Jahre bastelte “” an ihrer ersten Platte – war also süße 14, als sie begann. Immer wieder fütterte sie das Social Web mit Videos, die sie singend mit ihrer Gitarre zeigten – wie imüber diesem Absatz. Sie besingt klassische Coming-Of-Age Geschichten: Gut gemeinte Ratschläge. Missverstanden werden. Die Versuche, den tiefen Marianengraben der Liebe zu ergründen und sich selbst zu finden. Eine Mammutaufgabe, die Madeline so gekonnt in Musik verwandelt, dass sie als Sprachrohr einer ganzen Generation überzeugt.