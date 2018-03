Madeline Juno hat neue Single “Error” aus Debütalbum veröffentlicht: Hier reinhören und informieren

Madeline Juno ab jetzt mit ihrer ersten offiziellen Single “Error” den brilliant vertonten Aufschrei einer zerbrochenen Liebe. Ihr kennt Madeline Juno noch nicht? Dann offiziellen Musikvideo zum Song über diesem Artikel. Nachdem sie bereits seit Monaten zu den Lieblingen im Social Web zählt, präsentiertab jetzt mit ihrer ersten offiziellenden brilliant vertonten Aufschrei einer zerbrochenen Liebe. Ihr kenntnoch nicht? Dann informiert euch hier und überzeugt euch selbst mit demzum Song über diesem Artikel.

“Error”: Erster Vorbote aus Madeline Junos Debüt “The Unknown”

“Error” ist nicht nur die erste Single der 17-jährigen Musikerin aus dem Schwarzwald, sondern gleichzeitig der erste offizielle Vorbote ihres Debütalbums “The Unknown”, über das wir euch in Kürze mehr berichten werden. So viel sei verraten: Madeline Juno bastelt bereits seit vier Jahren daran – war also erst 13 als sie damit begann. Richtig, wir haben es hier offenbar mit einem Naturtalent zu tun.

Zahlreiche Remixe und der Song “Second Time Around”: Sichert euch die Madeline Juno Bonustracks

Die Single “Error” wird ausschließlich digital zum Runterladen veröffentlicht und enthält neben der Radio-Version zahlreiche Bonustracks: Da wären zum einen Remixe von Sesa, Gamper & Dadoni und LO zu nennen, zum anderen ein weiteres Lied namens “Second Time Around”. Darüber hinaus wartet eine “Error” Akustiversion und das offzielle Video zum Song auf euch.