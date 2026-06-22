Machine Gun Kelly: Die wichtigsten Wendepunkte seiner Karriere

Machine Gun Kelly gehört zu den Künstlern, bei denen Stillstand nie lange eine Option war. Seine Karriere wirkt wie eine Reihe mutiger Richtungswechsel: vom Rap-Newcomer über den verletzlichen Storyteller bis hin zum Pop-Punk-Provokateur. Genau diese Brüche machen seine Geschichte so spannend. Denn MGK, bürgerlich Colson Baker, hat sich nicht einfach nur weiterentwickelt. Er hat mehrfach alles riskiert und damit immer wieder ein neues Publikum erreicht.

Vom Rap-Untergrund zum ersten großen Statement

Bevor Machine Gun Kelly weltweit als Genrewechsler diskutiert wurde, machte er sich mit kompromisslosem Rap einen Namen. Sein Stil war schnell, direkt und aufgeladen mit der Energie eines Künstlers, der unbedingt gehört werden wollte.

Der erste große Wendepunkt kam mit seinem Debütalbum „ Lace Up “. Das Album erschien 2012 über Bad Boy und Interscope und brachte MGK endgültig aus der Szene heraus in den internationalen Fokus. Plötzlich war er nicht mehr nur ein Geheimtipp, sondern ein Künstler mit großer Reichweite und klarer Identität.

„Hotel Diablo“: Als MGKs Musik persönlicher wurde

Ein weiterer wichtiger Moment war „Hotel Diablo“. Hier klang Machine Gun Kelly dunkler, offener und verletzlicher als je zuvor. Statt nur Tempo, Attitüde und Punchlines in den Vordergrund zu stellen, rückten innere Konflikte, Druck und Selbstzweifel stärker ins Zentrum.

Rückblickend wirkt dieses Album wie ein Übergang. MGK zeigte, dass hinter der lauten Fassade mehr steckt als Rebellion. Er begann, seine eigene Geschichte schonungsloser zu erzählen. Genau dadurch wurde der spätere Genrewechsel nachvollziehbarer: Die emotionale Direktheit war längst da, sie brauchte nur eine neue musikalische Form.

„Tickets to My Downfall“: Der Sprung, der alles veränderte

Der größte Wendepunkt seiner Karriere bleibt „ Tickets to My Downfall “. Mit dem Album wechselte MGK 2020 deutlich in Richtung Pop-Punk und arbeitete eng mit Travis Barker zusammen. Dieser Schritt hätte schiefgehen können, doch er wurde zum Karriere-Booster.

Das Album erreichte Platz eins der Billboard 200 und wurde zum ersten Rockalbum des Jahres 2020, das diese Chartspitze schaffte. Damit war klar: Machine Gun Kelly hatte nicht nur einen neuen Stil ausprobiert, sondern eine neue Phase seiner Karriere eröffnet.

„Mainstream Sellout“: Aus Risiko wird Haltung

Nach einem erfolgreichen Stilbruch kommt oft die schwierigste Frage: War das ein einmaliger Moment oder der Beginn einer neuen Identität? „Mainstream Sellout“ beantwortete diese Frage 2022 ziemlich eindeutig. MGK blieb im Pop-Punk-Kosmos und machte aus dem kontroversen Image ein eigenes Statement.

Auch dieses Album stieg auf Platz eins der Billboard 200 ein und wurde damit sein zweites Nummer-eins-Album in Folge. Für seine Karriere war das entscheidend, weil es zeigte, dass der Erfolg von „Tickets to My Downfall“ kein Zufall war.

„lost americana“: Der nächste Neustart

Mit „ lost americana “ schlug MGK 2025 erneut ein neues Kapitel auf und zeigte einmal mehr, dass er sich nicht auf eine feste Rolle reduzieren lässt. Das Album verbindet verschiedene Seiten seiner Karriere: die Rap-Wurzeln, die Punk-Energie, den Hip-Hop-Puls und sogar leichte Country-Anklänge. So wirkt „lost americana“ nicht wie ein kompletter Bruch, sondern wie ein Sound, der viele frühere Phasen zusammenführt.

Genau darin liegt der Kern seiner Laufbahn: Machine Gun Kelly bleibt schwer festzulegen. Er provoziert, überrascht und verändert sich, auch dann, wenn niemand genau weiß, wohin der nächste Schritt führt. Seine Wendepunkte zeigen vor allem eines: Dieser Künstler lebt davon, immer wieder neu anzufangen.