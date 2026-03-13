MONTEZ veröffentlicht seine neue Single & Video „Wenn Du mich fragst"

Nach den besonderen Liebeserklärungen „Herzensmensch“ und „Niemand ist wie du“ (zusammen 20 Millionen Streams) zeigt Montez mit „Wenn du mich fragst“ eine neue, nostalgische Seite. Der Song erzählt von Kindheit, ersten Abenteuern und Freundschaften – Momenten, in denen alles leicht schien und die bis heute prägen. Mit seiner eingängigen Melodik transportiert er dieses Gefühl von Leichtigkeit perfekt. Im Sommer feiert Montez 15 Jahre Musik mit einer großen Jubiläums-Tour gemeinsam mit seinen Fans.





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