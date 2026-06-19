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MONTEZ veröffentlicht seine neue Single “Wie es ist”

Montez
19.06.2026
Mit „Wie es ist“ liefert Montez eine leichtfüßige, sommerliche Single über die schönsten Selbstverständlichkeiten des Lebens. Eingängige Melodien, poetische Bilder und ehrliche Zeilen über Liebe, Bestimmung und das Glück im Hier und Jetzt machen den Track zu einem weiteren starken Release. Montez knüpft an den Erfolg seiner bisherigen Singles an, die bereits über 35 Mio. Streams verzeichnen, und bringt die neue Musik im Rahmen seines 15-jährigen Jubiläums im Sommer auch auf zahlreiche Bühnen.



https://www.instagram.com/montez.official/

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