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MONTEZ x Chapo102 veröffentlichen gemeinsame Single “Die Falschen geküsst”

Montez x Chapo102
22.05.2026
Montez meldet sich mit neuer Musik zurück – und setzt diesmal auf eine ganz besondere Kollaboration: Gemeinsam mit Chapo102 hat Montez am 22. Mai seine neue Single „Die Falschen geküsst“ veröffentlicht. Inhaltlich dreht sich der Song um enttäuschte Liebe, falsche Entscheidungen und den schmerzhaften Blick zurück – Themen, die Montez emotional und nahbar verpackt. „Die Falschen geküsst“ ist zugleich ein weiterer Vorgeschmack auf Montez’ kommendes Album „So ist das mit dem Glück“, das für den Sommer angekündigt ist. Mit der Single zeigt der Künstler erneut seine Vielseitigkeit – und beweist, dass er auch musikalisch gern neue Wege geht.

https://www.instagram.com/montez.official/

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