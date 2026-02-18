MUMFORD & SONS veröffentlichen ihr neues Album “Prizefighter” u.a. mit Chris Stapleton, Gracie Abrams, HOZIER, Gigi Perez

Auf das letzte Album „Rushmere“ wartete das Publikum ganze sieben Jahre und bescherte Mumford & Sons Platz 5 in Deutschland sowie die Spitze der UK-Charts. Die Rückkehr auf die Bühne entfachte bei Mumford & Sons neue Kreativität, denn an diesem Freitag, weniger als zwölf Monate nach dem letzten Album, veröffentlicht die Band ihr neues Werk „Prizefighter“. Mit dabei sind u.a. Aaron Dessner, Gitarrist von The National und vertrauter Partner der Band, der erstmals die Produktion übernahm, Hozier, Chris Stapleton, Gigi Perez, Gracie Abrams und Justin Vernon alias Bon Iver.







In nur zehn Tagen schrieben sie mehr als ein Album voller Songs, eine Sammlung, die sich sowohl zutiefst persönlich als auch instinktiv und ungezwungen gemeinschaftlich anfühlt. Marcus Mumfords Texte beschäftigen sich mit Widerstandsfähigkeit und Streben und sind von einer Mischung aus Selbstvertrauen und Dringlichkeit geprägt.



