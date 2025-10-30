Mumford & Sons veröffentlichen neues Album "Prizefighter“!

Mumford & Sons melden sich zurück und veröffentlichen ihr neues Album „Prizefighter“, welches die Band in ihrer bisher offensten und instinktivsten Form zeigt.

Entstanden ist das Werk in Zusammenarbeit mit Aaron Dessner und wurde innerhalb von nur zehn Tagen aufgenommen. In dieser intensiven Phase schrieb die Band mehr als ein komplettes Album voller Songs, die persönlich, spontan und unmittelbar klingen. Es sind auch Songs mit legendären Features zu hören, unter anderem mit Hozier, Gracie Abrams, Chris Stapleton und Gigi Perez.

Mit „Prizefighter“ beginnt für Mumford & Sons eine neue Phase. Auch Frontmann Marcus Mumford sieht darin einen Aufbruch:

„Ich hoffe und glaube, dass wir am Anfang von etwas stehen, das wir nicht wieder loslassen wollen. Ich bin aufgeregter denn je, Teil dieser Band zu sein.“