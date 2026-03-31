Von „Little Lion Man“ bis „Awake My Soul“: Die größten Mumford & Sons Songs

Mumford & Sons stehen wie kaum eine andere Band für den Indie-Folk-Boom der 2010er Jahre. Mit ihrer Mischung aus akustischer Wucht, emotionaler Direktheit und hymnischen Refrains haben sie einen Sound geprägt, der weit über ein kurzes Genre-Phänomen hinausging. Ihre Songs klangen nach Aufbruch, Sehnsucht und Gemeinschaft und trafen damit genau das Lebensgefühl einer ganzen Generation. Dieses Ranking versammelt 21 Tracks, die den Stil, die Wirkung und das Vermächtnis der Band besonders eindrucksvoll zeigen.

21. Blind Leading The Blind

Blind Leading The Blind “ setzt weniger auf große Gesten und bleibt gerade deshalb im Kopf. Der Song klingt angespannt, düster und zeigt, wie viel Tiefe auch in den späteren Veröffentlichungen von Mumford & Sons steckt.

20. Guiding Light

Mit „ Guiding Light “ entsteht ein warmer, hoffnungsvoller Moment, der trotzdem nie zu glatt wirkt. Vor allem der Refrain trägt genau die emotionale Wucht, für die die Band so bekannt wurde.

19. Believe

Believe “ war ein wichtiger Wendepunkt, weil der Sound hier deutlich rockiger und offener wurde. Mumford & Sons haben damit gezeigt, dass Entwicklung nicht auf Kosten der emotionalen Intensität gehen muss.

18. There Will Be Time

Der Track „ There Will Be Time “ lebt von Bewegung, Offenheit und einem spürbaren Gemeinschaftsgefühl. Gerade dadurch wirkt er wie ein frischer, natürlicher Ausbruch aus den vertrauten Grenzen.

17. Good People

Good People “ bringt neue Energie in den Katalog und klingt dabei angenehm leichtfüßig. Der Song zeigt, wie gut frische Impulse bei Mumford & Sons zur eigenen Handschrift passen können.

16. Ditmas

„Ditmas“ ist schnell, nervös und voller Dringlichkeit. Genau dieser Vorwärtsdrang macht den Song so packend.

15. Tompkins Square Park

Mit „Tompkins Square Park“ gelingt ein Stück, das groß klingt und trotzdem verletzlich bleibt. Seine Stärke liegt vor allem in der ruhigen, melancholischen Atmosphäre.

14. The Wolf

„The Wolf“ ist roh, laut und fast ungebremst. Der Track gehört zu den wildesten und intensivsten Momenten dieser Diskografie.

13. Whispers in the Dark

Dieser Song baut seine Wirkung langsam auf, bevor er richtig aufblüht. Gerade das Wechselspiel zwischen Zurückhaltung und Ausbruch macht ihn so stark.

12. Babel

Babel “ ist hektisch, treibend und voller Energie. Trotzdem wirkt der Song nie chaotisch, sondern präzise und kontrolliert, was der Band hier besonders eindrucksvoll gelingt.

11. Roll Away Your Stone

„Roll Away Your Stone“ zeigt die frühe Folk-Energie besonders deutlich. Rhythmus, Reibung und Dynamik greifen hier perfekt ineinander.

10. White Blank Page

Mit „White Blank Page“ steht ein ruhiger, sehr verletzlicher Song in dieser Liste. Gerade seine Schlichtheit macht ihn zu einem der berührendsten Tracks von Mumford & Sons.

9. Hopeless Wanderer

„Hopeless Wanderer“ ist groß, offen und hymnisch im besten Sinn. Der Song steht exemplarisch für die emotionale Größe dieser Ära.

8. Ghosts That We Knew

Dieser Track lebt von einem langsamen, wirkungsvollen Spannungsaufbau. Je länger er läuft, desto stärker entfaltet sich seine emotionale Tiefe.

7. Winter Winds

„Winter Winds“ verbindet Tempo mit einer fast rastlosen Unruhe. Genau diese Spannung macht den Song bis heute so markant und zu einem frühen Highlight der Band.

6. Lover of the Light

Mit „Lover of the Light“ treffen Euphorie und Sehnsucht direkt aufeinander. Der Song klingt hell, mitreißend und gleichzeitig emotional vielschichtig.

5. Rushmere

Rushmere “ wirkt wie ein neues Kapitel mit Blick auf die eigene Geschichte. Der Song verbindet Aufbruch und Rückbesinnung auf besonders stimmige Weise und zeigt, dass Mumford & Sons auch Jahre später relevant klingen.

4. The Cave

„The Cave“ ist einer der Songs, mit denen dieser Sound endgültig im Mainstream ankam. Seine Dynamik und der große Refrain machen ihn bis heute unverwechselbar.

3. Little Lion Man

„Little Lion Man“ ist ein früher Schlüsselmoment voller Wut, Reue und Energie. Für die Band war dieser Song der entscheidende Durchbruch zu einem viel größeren Publikum.

2. I Will Wait

„I Will Wait“ bündelt Tempo, Emotion und Gemeinschaft in einem einzigen Song. Genau deshalb wurde er zum Soundtrack einer ganzen Indie-Generation.

1. Awake My Soul

„Awake My Soul“ steht an der Spitze, weil hier nahezu alles zusammenkommt, was diese Musik so besonders macht. Der Song ist verletzlich und groß, spirituell und direkt, ruhig und überwältigend zugleich. Kein anderer Track bringt die emotionale Kraft und die zeitlose Qualität dieses Katalogs so eindrucksvoll auf den Punkt.

Warum Mumford & Sons bis heute nachhallen