Neil Diamond kündigt finales Album „Wild At Heart“ an

Neil Diamond meldet sich eindrucksvoll zurück: Am 8. Mai erscheint mit „Wild At Heart“ der dritte und letzte Teil seiner gefeierten Zusammenarbeit mit Produzent Rick Rubin.

Das Album vereint zehn Songs aus den Sessions zu Diamonds Nummer−1-Erfolg „Home Before Dark“ und enthält neben einer alternativen Version von „Forgotten“ vor allem bislang unveröffentlichtes Material, das nun erstmals das Licht der Welt erblickt.

Musikalisch setzt „Wild At Heart“ auf reduzierte, eindringliche Arrangements, die Diamonds charakteristischen leidenschaftlichen Gesang und seine persönlichen, prägnanten Texte in den Mittelpunkt stellen. Gleichzeitig bildet das Projekt den emotionalen Abschluss einer über Jahre gewachsenen kreativen Partnerschaft mit Rick Rubin.