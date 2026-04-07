Die neue Single “Hasentanz” von Vincent Gross

Mit „Hasentanz“ präsentiert Vincent Gross seine neue Single und liefert einmal mehr einen Song, der mit einer originellen Idee, viel Wortwitz und sofortiger Ohrwurm-Garantie punktet. Der Schweizer Sänger und Entertainer versteht es wie kaum ein anderer, bekannte Bilder, Redewendungen und Sprachspiele aufzugreifen und daraus einen humorvollen und modernen Schlagersong zu machen. Genau das zeigt sich auch in „Hasentanz“ von der ersten Zeile an:

Wir machen den Hasentanz Bunny Bunny hey

Meine heißen Hans und Franz Bunny Bunny ho

Zeig mir, wie du hüpfen kannst Bunny Bunny hey

I know how the Rabbit runs

Komm mach den Hasentanz

Der Song lebt von seiner verspielten, augenzwinkernden Bildsprache und einer Idee, die konsequent durchgezogen wird. Vincent Gross spielt mit Hasenmotiven, verdrehten Sprichwörtern und dem lockeren Wechsel zwischen Deutsch und Englisch und gibt dem Song damit seinen ganz eigenen Charakter. So bleibt der Song nicht nur im Ohr, sondern schlägt auch sprachlich immer wieder kleine Haken und entfaltet gerade dadurch seinen besonderen Charme. Bereits auf Social Media zeigt Vincent mit einem stetigen Lächeln und Augenzwinkern im Gesicht die eigens für den Song ausgedachte Choreo, die absolut zum mitmachen einlädt!

Dass Vincent Gross genau weiß, wie man Songs mit hohem Wiedererkennungswert erschafft, hat er in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen: Mit millionenfach gestreamten Tracks, viralen Hits wie „Aperol Spritz“ oder „Ouzo“, beeindruckenden 50 Millionen Streams innerhalb von nur 12 Monaten sowie sechs Nummer−1-Hits in den deutschen Airplaycharts pop-konservativ hat er sich fest in der modernen Schlagerlandschaft etabliert.