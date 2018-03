Umfangreiches Tourtagebuch online: Wincent Weiss berichtet von seinen Konzerten

-Fans hergehört: Bei YouTube erwartet euch eine großartigezur aktuellen Tour eures Lieblingsmusikers. Welches geheime Ritual gehört immer dazu, bevor Wincent auf die Bühne geht? Und welchen Tipp gab Sarah Connor ihm, um seine Stimme vor dem Konzert aufzuwärmen? Was hat Wincents Schwesterherz in das Tourgepäck gepackt und was machen die Musiker eigentlich so nach den Shows?