María Dueñas spielt Halvorsens Violinkonzert mit dem Orchestre Métropolitain und Yannick Nézet-Séguin

Über hundert Jahre verschollen, nun wiederentdeckt:

Johan Halvorsens Violinkonzert

Eingespielt für Sofia Bohdanowicz’ preisgekrönten Film Measures for a Funeral

– María Dueñas’ Schauspieldebüt

Das Album mit dem Violinkonzert und Chant de la »Veslemøy« erscheint am 16. Oktober 2026,

der Soundtrack mit beiden Werken und Olivier Alarys Filmmusik am 4. Dezember

»María Dueñas gewann ihr Publikum im Handumdrehen – mit dem lyrischen Ton ihrer Eingangskadenz, die nicht weniger als erhaben war«

Bachtrack über María Dueñas’ Interpretation von Halvorsens Konzert in Montreal, November 2023

Deutsche Grammophon veröffentlicht gleich zwei Alben von María Dueñas. Beide erscheinen digital, beide begleiten Measures for a Funeral, den Film von 2024, in dem die spanische Geigerin ihr Schauspieldebüt gab. Auf dem ersten Album sind Werke des norwegischen Komponisten und Geigenvirtuosen Johan Halvorsen (1864–1935) zu hören. Gemeinsam mit dem Orchestre Métropolitain und dessen Künstlerischem Leiter und Chefdirigenten Yannick Nézet-Séguin spielt Dueñas sein lange verschollenes Violinkonzert sowie Chant de la »Veslemøy«, einen Satz aus seiner Suite Mosaïque. Das zweite Album ist der Soundtrack zu Sofia Bohdanowicz’ Film. Es vereint die beiden Halvorsen-Werke mit neuer Musik, die der in Montreal lebende französische Komponist Olivier Alary geschrieben und selbst eingespielt hat.