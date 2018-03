Ab 14. November 2014 erhältlich: Jetzt die neue 5 Seconds Of Summer Single “Good Girls” vorbestellen

“Good Girls” – 5 Seconds Of Summer stellen vierte Album-Single vor

Neben “Good Girls” halten Luke, Michael, Calum und Ashton einige weitere Überraschungen auf der Single bereit. So findet ihr den Song “Just Saying” und Akustik-Versionen der Tracks “Long Way Home” und “Good Girls” auf der neuen Album-Auskopplung. Entscheidet ihr euch dazu die Single bei iTunes zu bestellen, dürft ihr euch sogar auf “Good Girls” in der Live-Version vom diesjährigen iTunes Festival freuen. Lasst euch das nicht entgehen.