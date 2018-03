Mitmachen und gewinnen: Seid dabei beim exklusiven 5 Seconds Of Summer DVD–Screening

Am Montag, den 16. November 2015 ab 17.30 Uhr findet ein exklusives Screening der neuen 5 Seconds Of Summer-DVD “How Did We End Up Here? (Live At Wembley Arena)” statt und ihr habt die Chance dabei zu sein. Der Film gewährt exklusive Einblicke in Leben und Karriere der Australier und beleuchtet, wie sie sich binnen kürzester Zeit vom Newcomer-Act zur mega-erfolgreichen Band entwickelt haben. Vor und hinter den Kulissen begleitet die Kamera die Jungs von Kontinent zu Kontinent. Es handelt sich bei “How Did We End Up Here?” um die erste offizielle DVD–Veröffentlichung von 5 Seconds Of Summer. Sie wird von Bonus-Live-Clips, einem kleinen Behind-The-Scenes-Feature und den offiziellen Musik-Videos der Band abgerundet. Macht mit und erlebt die Aufnahmen im Kino.

Wann? 16. November 2015 ab 17:30 Uhr

Dauer? 1,5 Stunden

Wo? Cinestar am Potsdamer Platz (Saal 5)