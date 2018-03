Nochmal ansehen: 5 Seconds Of Summer performen “She Looks So Perfect” live bei den Billboard-Awards

Pop-Rock-Quartett 5 Seconds Of Summer ist nicht nur in Down-Under ein Dauerbrenner. Die Vier Freunde waren am 18. Mai 2014 erstmals auf dem Roten Teppich der Billboard-Awards in Las Vegas zu Gast. Zwar waren Luke, Michael, Calum und Ashton nicht für einen der begehrten Preise nominiert, doch performten sie ihren Song “ Das australischeist nicht nur in Down-Under ein Dauerbrenner. Die Vier Freunde waren amerstmals auf dem Roten Teppich derinzu Gast. Zwar warenundnicht für einen der begehrten Preise nominiert, doch performten sie ihren Song “ She Looks So Perfect ” bei den renommierten Billboard Awards.

Das australische Quartet wird von TV–Star und Modell Kendell Jenner angekündigt

Die Billboard-Awards zählen zu den bedeutendsten Auszeichnungen für zeitgenössische Musik in den USA. Neben den Preisträgern selbst, performen jährlich einige der angesagtesten Musiker zur großen Preisverleihung im Mai. TV–Star und Modell Kendall Jenner hatte die Ehre, die aus Sydney stammende Band anzukündigen. Nachdem 5 Seconds Of Summer Down Under im Sturm eroberte, stehen den Pop-Rockern auch in Amerika rosige Zeiten bevor. Am 27. Juni 2014 erscheint übrigens ihr Debüt-Album “5 Seconds Of Summer”.