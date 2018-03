Jetzt vorbestellbar: Sichert euch das neue Beech-Album “Letters Written In The Sky”

Josh Beech und Oliver Som alias Beech kurz vor der Veröffentlichung ihres Debütalbums “Letters Written In The Sky” am 8. August 2014. Der 12-Track starke Longplayer erscheint als CD–Album und digitales eAlbum, das ihr euch ab sofort bei iTunes oder Amazon vorbestellen und sichern könnt. Wie wir euch bereits angekündigt haben , stehen die beiden Londoner Musikerundaliaskurz vor der Veröffentlichung ihress “” am. Der 12-Track starke Longplayer erscheint als CD–Album und digitales eAlbum, das ihr euch ab sofort bei iTunes oder Amazon vorbestellen und sichern könnt.

Das sagen Beech zur Entstehung ihres Albums “Letters Written In The Sky”

Wenn aus einer Zufallsbegegnung ein Album entsteht… Begegnet sind sich Josh und Oliver vor ein paar Jahren rein zufällig, als Josh im Studio allein an neuen Songs arbeitete.

Oliver Som erzählt: “Josh und ich haben nie wirklich viel über unsere Musik geredet. Es passierte einfach. Wir waren eben auf der gleichen Wellenlänge. Wir haben beide eine Band-Vergangenheit, aber als wir angefangen haben miteinander zu arbeiten, wurde uns plötzlich klar, dass wir nicht auf Gitarre und Schlagzeug beschränkt sind. Da waren keine Regeln und das hat uns den Weg zu unserer Arbeit geebnet.”

Josh Beech erinnert sich: “Es war eine echt gute Erfahrung die Lieder gemeinsam zu schreiben Da sagte ich: ‘Weißt du was? Ich finde wir sollten das zusammen durchziehen.‘ Genau das haben wir gemacht und so nahm alles seinen Anfang. Es war wirklich eher eine Art Unfall.”

Hier könnt ihr das neue Beech-Album vorbestellen

Wer das fertige musikalische Gesamtwerk von Beech pünktlich am Veröffentlichungstag am 8. August 2014 in den Händen halten oder in seiner digitalen Musiksammlung vorfinden will, der sichert den das Album am besten schon jetzt. Hier findet ihr alle verfügbaren Vorbesteller-Links:

Wer übrigens die CD bei Amazon vorbestellt, bekommt die MP3-Version des Albums kostenlos mit dazu.