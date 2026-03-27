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Conan Gray releast neue Single “The Best”

Conan Gray
27.03.2026
Conan Gray veröffentlicht neue Single „The Best“ und liefert damit einen ersten Vorgeschmack auf seine kommende Deluxe-Edition von „Wishbone“. Der Track stellt einmal mehr seine Stärke für ehrlichen, verletzlichen Pop in den Fokus und bewegt sich zwischen leiser Melancholie und aufrichtiger Reflexion über die Nachwirkungen einer gescheiterten Beziehung.
Getragen von einer reduzierten Produktion und seiner unverkennbaren Stimme entfaltet sich „The Best“ als intime Momentaufnahme, die sich langsam steigert und dabei tief unter die Haut geht. Die Deluxe-Version von „Wishbone“ erscheint am 24. April.

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