Sportfreunde Stiller: Warum Fans beim neuen Album „Happy Birthday“ extrem schnell sein müssen

Drei Akkorde, Texte, die sofort im Kopf bleiben, und diese ganz besondere Indie-Rock-Energie: Kaum zu glauben, aber die Sportfreunde Stiller begleiten uns jetzt schon seit 30 Jahren. Wer damals zu „Ein Kompliment“ auf den Konzerten in den vordersten Reihen gesprungen ist, darf jetzt kurz tief durchatmen und den Nostalgie-Flash zulassen.

Diesen Freitag, am 12.06., erscheint das brandneue Album „Happy Birthday“ . Wer die „Sportis“ kennt, weiß, dass uns hier kein lahmer Aufguss alter Kamellen erwartet, sondern eine fette Geburtstagsparty im typischen Sportfreunde-Sound. Für echte Sammler gibt es im Universal Music Shop allerdings ein ganz besonderes Highlight, bei dem man definitiv nicht zu lange fackeln sollte.

Die Sportis sind zurück (und waren eigentlich nie weg)

Dreißig Jahre im Musikgeschäft hinterlassen Spuren, im Fall der Sportfreunde Stiller aber vor allem jede Menge verdammt gute Songs. Peter Brugger, Florian Weber und Rüdiger Linhof haben es geschafft, über all die Jahre genau die sympathische Garagenband-Attitüde beizubehalten, die sie von Tag eins an ausgezeichnet hat. „Happy Birthday“ ist deshalb auch kein wehmütiger Rückblick, sondern eine amtliche Geburtstagsparty im Hier und Jetzt.

Wie gut das klingt, haben die ersten Singles der Platte schon bewiesen. Mit dem absoluten Ohrwurm „Ti amo, Italiano!“ lief der Soundtrack für die warmen Tage in den vergangenen Wochen bereits im Radio rauf und runter. Wer es ein wenig emotionaler mag, hat bei „Keine Blumen ohne Regen“ wahrscheinlich ohnehin schon textsicher mitgesungen. Die Sportis zeigen auf dem neuen Album einfach wieder, dass sie das perfekte Gespür für mitreißende Hymnen und ehrliche Geschichten nie verloren haben.

12 Songs und eine klare Ansage: Die Tracklist im Check

Werfen wir mal den Blick auf das, was uns am Freitag wirklich auf den Kopfhörern erwartet. Auf „Happy Birthday“ machen die Sportis keine halben Sachen, sondern liefern ein verdammt rundes Paket ab.

Die wichtigsten Fakten zur neuen Tracklist auf einen Blick:





12 brandneue Tracks: wie wir es schon von „So wie einst Real Madrid“ oder „Jeder nur ein X“ kennen. Die Sportis liefern kein Füllmaterial, um die Streaming-Zahlen künstlich zu strecken, sondern zwölf Songs mit echtem Herzblut.

Gästeliste? Fehlanzeige! Die wohl brennendste Frage im Netz: Gibt es eigentlich prominente Feature-Gäste? Die klare Antwort der Band lautet Nein. Bei dieser Geburtstagsparty gehören die Mikrofone ganz allein Peter, Flo und Rüde. Das bedeutet ehrlicher Trio-Sound von der ersten bis zur letzten Minute, ganz ohne künstlich hochgejazzte Kollaborationen.





Musikalische Überraschungen: Neben den bekannten Ohrwürmern haben die drei ein paar echte Kontraste versteckt. Freut euch auf eine ziemlich rotzige Punk-Nummer, die sofort an die alten Garagen-Zeiten erinnert, und eine überraschend intime Akustik-Ballade ganz am Ende.

Exklusiv für echte Fans: Das limitierte „Happy Birthday“ Shirt-Bundle

Den Release am Freitag einfach nur im Stream laufen zu lassen, wird diesem runden Jubiläum irgendwie nicht gerecht. Wenn ihr Bock habt, ein echtes Stück Bandgeschichte mit nach Hause zu nehmen, solltet ihr fix im Universal Music Shop vorbeischauen. Dort gibt es pünktlich zum Start das exklusive „Happy Birthday“ Shirt-Bundle

Ihr könnt euch das Paket genauso zusammenstellen, wie ihr wollt: Entweder ganz klassisch mit CD oder als absoluten Hingucker für den Plattenspieler auf rotem Vinyl. Das Highlight ist aber das limitierte Jubiläums-Shirt oder -Hoodie im speziellen Album-Design, das es nirgendwo einzeln zu kaufen gibt. Da solche Editionen erfahrungsgemäß verdammt schnell vergriffen sind, solltet ihr lieber nicht zu lange fackeln, um euch den perfekten Look für die anstehenden Konzerte zu sichern.

Die Party kann beginnen!

Am Ende zeigt „Happy Birthday“ vor allem eins: Die Sportis haben nach drei Jahrzehnten immer noch genau den gleichen Spaß an der Musik wie am ersten Tag. Das Album bringt genau dieses unbeschwerte Gefühl zurück, das wir an den dreien schon immer so lieben, vollgepackt mit einer Menge Herzblut und Hooks, die man tagelang nicht aus dem Kopf bekommt.

Erinnert ihr euch noch an eure bisherigen Favoriten der Sportis? Teilt diese jetzt mit euren Freunden und schwelgt in der Nostalgie der letzten 30 Jahre!