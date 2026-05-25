Tiavo veröffentlichen neue Single “amore abgrundtief”

Im „Hotel Tiavo“ gibt es Zimmer, die man besser nicht betritt – und dann gibt es jene, in denen man sich hoffnungslos verliert: Mit ihrer neuen Single „amore abgrundtief“ liefern Tiavo die nächste 5-Sterne-Hymne aus ihrem kommenden Doppelalbum und tauchen kopfüber in die vielleicht gefährlichste aller Emotionen ein.

Denn was passiert, wenn Anziehung in Abhängigkeit kippt? Wenn aus Sehnsucht ein Strudel wird, der einen immer weiter nach unten zieht? Genau dort setzt „amore abgrundtief“ an: zwischen Ekstase und Kontrollverlust, zwischen Herzklopfen und freiem Fall. Es ist die Art von einseitiger, alles verschlingender Liebe, die einem so sehr den Kopf verdreht, dass man längst weiß, dass man gehen sollte – und trotzdem bleibt.





Getragen von einem treibenden, hypnotischen Arrangement auf dem Sweet Spot zwischen Indie, Alternative und Dark Pop, entfaltet sich der Track mit jeder Sekunde weiter: pulsierende Synths, flirrende Gitarrenflächen und eine Hook, die sich sofort festsetzt und nicht mehr loslässt. Wie schon bei vorherigen Releases gelingt es Tiavo auch hier, Gegensätze aufzulösen – Intimität trifft auf Eskalation, Melancholie auf Euphorie, Kontrollverlust auf maximale Eingängigkeit.

Zwischen nächtlicher Selbstaufgabe und bittersüßer Klarheit wirkt „amore abgrundtief“ wie ein innerer Monolog, der sich immer weiter zuspitzt. Bilder von verschwommenen Nächten, kreisenden Gedanken und dem Gefühl, sich selbst irgendwo auf halbem Weg verloren zu haben, verdichten sich zu einer Hymne, die gleichzeitig weh tut und süchtig macht.

Dass Tiavo sich dabei erneut mühelos zwischen Genres bewegen, passt perfekt zum Konzept ihres kommenden Albums: Als Teil der vielschichtigen Welt von „Hotel Tiavo“ erzählt auch dieser Track eine eigene Geschichte – eine von vielen Türen, hinter denen sich unterschiedlichste Schicksale, Stimmungen und Extreme verbergen.

Nach euphorischen Momentaufnahmen wie „immer sommer“ und exzessiven Zustandsbeschreibungen wie „spaß am glas“ schlagen Tiavo mit „amore abgrundtief“ eine deutlich düsterere, emotional aufgeladene Richtung ein – und erweitern damit ihr Spektrum um eine Facette, die tiefer geht als je zuvor.

Ein Song wie ein Sog: intensiv, gefährlich und unmöglich zu ignorieren.



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