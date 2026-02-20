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YUNGBLUD droppt den zweiten Part von “Idols”

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20.02.2026
Der britische Rockstar YUNGBLUD führt die Idols Ära weiter. Mit dem lang erwarteten Album „Idols II“ erscheinen sechs brandneue Songs. Mit dabei ist die neu interpretierte, GRAMMY-nominierte Version von „Zombie“ gemeinsam mit The Smashing Pumpkins.„Idols“ wurde als Yungbluds „bislang kühnstes Statement – ein genreübergreifendes, emotional weitreichendes Projekt“ gelobt.

Der erste Part war eine Reise für unseren Rockstar, die ihm half, seine Identität aus der dunkelsten Phase seines Lebens zurückzugewinnen. In Idols II geht es um YUNGBLUD‘s Erkenntnis, dass er lebt, dass er real ist und dass ihn diese Reise nicht umgebracht hat. Es geht darum, sich unbesiegbar zu fühlen, wenn man sich selbst wirklich spürt.

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