YUNGBLUD veröffentlicht “IDOLS II” inklusive sechs neuen Songs u.a. „Suburban Requiem“

Der frischgekürte GRAMMY-Gewinner YUNGBLUD (“Best Rock Performance”) hat mit seinem Album “IDOLS” 2025 endgültig den globalen Durchbruch geschafft. Von Berlin bis L.A., von Sao Paulo bis Mumbai wird der Brite gefeiert, seine Reise nach Indien vor wenigen Tagen, um beim Lollapalooza India Festival aufzutreten, ist ein weiterer Meilenstein auf YUNGBLUDs Weg. Zudem besuchte YUNGBLUD einige Radiosender wie RADIO ONE, gab zahlreiche Interviews (u.a. Bombay Times), feierte gemeinsam mit UMG India CEO & vielen indischen Stars und überraschte Fans in seinem Merch-Pop-Up-Shop. Nun folgt das nächste Highlight, denn gestern Abend hat YUNGBLUD neue Musik angekündigt! Am Freitag erscheint die digitale Version seines um sechs Songs erweiterten Albums und trägt den Titel “IDOLS PT. II”. Zu den neuen Songs gehört u.a. „Suburban Requiem“. Das Album erscheint am Freitag digital, am 15. Mai folgt die physische Version, u.a. als 2LP und CD mit “IDOLS” und “IDOLS II”.







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